Skar huvudet av död IS-krigare – tingsrätten behandlar det som ett krigsbrott

Mannen säger att han blev överväldigad av känslor när han såg den döda IS-krigaren. Han har lidit av psykiska besvär sedan dess. Åklagaren kräver fängelse.

Helsingfors tingsrätt behandlade på onsdagen ett fall som anknyter till kriget mot IS i Irak. En irakisk man står åtalad för krigsbrott.

Enligt åklagaren Heikki Kohijoki gjorde mannen sig skyldig till krigsbrott då han som soldat för den irakiska armén skar huvudet av en död IS-soldat. Händelsen videofilmades och videon laddades senare upp på mannens Facebookkonto.

Dessutom poserade mannen i fotografier med liken efter brända IS-soldater. Även dessa dök upp på Facebook.

Åklagaren kräver att mannen döms till 1 år och 5 månaders ovillkorligt fängelse eller 1 år och 8 månaders villkorligt fängelse.

Mannen medger händelseförloppet, men inte att han laddat upp videon. Han säger att videon laddades upp av någon annan då han var i aktiv tjänst vid fronten och inte hade tillgång till sin telefon.

Dessutom hävdar mannens försvar, advokat Hannes Männistö, att händelsen bör betraktas som ett lindrigt krigsbrott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Den lindriga formen av krigsbrott existerar inte i Finlands lag och kan därmed inte leda till åtal eller dom, anser försvaret.

Händelsen som åtalet gäller ägde rum i mars 2015. Mannen tjänade som korpral i irakiska arméns signaltrupper åren 2003–2015. I rätten berättade han om bakgrunden till händelsen.

Det hela började med att fyra av mannens nära vänner i armén blev kidnappade av IS under ett spaningsuppdrag. IS försökte använda fångarna till att förhandla med irakiska staten, men staten vägrade.

Eftersom staten vägrade förhandla, meddelade IS att männen hade blivit halshuggna och var deras stoff kunde hittas.

Några månader senare fick mannen besked att IS-krigaren som var ansvarig för kidnappningen och halshuggningarna hade blivit dödad i strider nära staden Al-Karmah, inte långt från Bagdad.

Mannen skickades till fronten för att leverera dokument och då råkade han på IS-krigarens lik.

– Jag kan inte beskriva de känslor som kom över mig när jag såg honom död framför mig, sade mannen genom en tolk i rätten.

– Allting hände så fort, jag kan inte förklara det.

Mannen berättade utförligt om IS grymheter under kriget. Enligt honom var mordet på vännerna ändå det värsta han varit med om.

Han berättade även hur händelsen orsakat svåra psykiska besvär för honom och att han fortfarande lider av det. Mannen får vård för besvären i Finland.

Helsingfors tingsrätt hörde även krigsforskaren, kapten Antti Paronen som expertvittne om kriget mellan IS och Irak. Han beskrev konflikten som extremt brutal.

Den här brutaliteten drabbade alla involverade, ansåg Paronen. Hämndaktioner var inte ovanliga.

– IS verksamhet påminde nästan om ett förintelsekrig. Terrorn var omfattande, sade han.

Irakiska armén besegrade IS slutgiltigt i december 2017. Under åren 2014–2017 kontrollerade IS ett stort territorium i Syrien och Irak.

Krigsbrott är ett rätt sällsynt brott i Finland. Under de senaste åren har det ändå dykt upp enstaka fall.

Birkalands tingsrätt dömde 2016 en 29-årig irakisk man till 1 år och 4 månaders villkorligt fängelse för krigsbrott. Mannen poserade i fotografier med det avhuggna huvudet av en IS-soldat. Senare laddade han upp bilderna på Facebook.

29-åringen medgav händelserna, men hävdade att han inte hade för avsikt att skända liket.