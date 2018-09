Regeringen Sipiläs metod att förändra alterneringsledigheten är synnerligen fantasilös och stollig.

Systemet med alterneringsledighet har varit i bruk i Finland i över 20 år och lika länge har bruket varit mycket omdebatterat och kontroversiellt. Några nationalekonomer har ifrågasatt existensen för hela alterneringsledigheten. Ett av kritikernas huvudargument har varit att alterneringsledigheterna inte har lyckats förlänga arbetskarriärerna, varför de anser att den samhällsekonomiska nyttan av systemet varit diskutabel.

De senaste förändringarna i alterneringssystemet gjordes av regeringen Sipilä då man 2015 förkortade den maximala alterneringsledigheten från 360 dagar till 180 dagar och samtidigt sänktes ersättningen för personer på alterneringsledighet så att ersättningen motsvarar 70 procent av arbetslöshetsdagpenningens storlek. Även kraven skärptes, tidigare räckte det med 16 år i arbetslivet för att kunna ansöka om alterneringsledighet medan det numera krävs 20 år.

Med alla dessa förändringar räknade regeringen med att kunna spara cirka 50 miljoner euro på årsnivå.

Dock är regeringen Sipiläs metod att förändra alterneringsledigheten synnerligen fantasilös och stollig. Man har försökt begränsa användningen av alterneringsledighet för att på det sättet minimera kostnaderna. Med osthyveln har man från systemets alla håll och kanter skurit några skivor och på det sättet begränsat möjligheterna att använda sig av alterneringsledigheter.

Ett alternativt sätt och en mer intelligent metod vore att höja prestationskraven för alterneringsledigheterna, det vill säga systemet får kosta så länge det kan uppvisa klara resultat. Om det öppnas en ny rutt in i arbetslivet för de arbetslösa och om flödet genom den nya rutten är tillräckligt stort är kostnaderna värda sitt pris.

Ett nytt system för alterneringsledigheterna med följande fem villkor skulle med säkerhet producera en tillräckligt stor samhällsnytta så att systemet skulle vara värt sitt pris:

1) att förutsättningen för beviljandet av alterneringsledighet är att arbetsgivaren som vikarie för samma tidsperiod anställer antingen en långtidsarbetslös (arbetslös i över två år) eller två personer som varit arbetslösa i över tre månader.

2) att personer som är under 29 år och som nyligen avlagt yrkes- eller högskoleexamen jämställs i alterneringssystemet med de som varit arbetslösa i över tre månader. Detta betyder att arbetsgivaren som vikarier kan anställa till exempel två 24-åringar som just avslutat sina studier eller alternativt en arbetslös och en ung människa som slutfört sin utbildning.

3) att den lägsta pensionsåldern för personer som tagit ut en alterneringsledighet höjs med tio dagar för varje månad på alterneringsledigheten (i praktiken med en tredjedel av ledighetens totallängd).

4) att personer som sammanlagt har minst en 15 års arbetshistoria i Finland eller i det övriga EES- eller EU-området har rätt att ansöka om alterneringsledighet.

5) att den beviljade ledigheten varar i minst 150 dagar och högst 425 dagar och är kontinuerlig i en följd.

Vissa tilläggskommentarer är säkert på sin plats. Det ursprungliga syftet var tvådelat, dels att sysselsätta en arbetslös under den tid ledigheten räcker, dels att människor skulle orka vara i arbetslivet lite längre, alltså gå i pension senare. De ursprungliga kraven för systemet var nog för snälla och till exempel Helsingin Sanomats utredning 2012 visar att två tredjedelar av de som vikarierade en person på alterneringsledighet hade varit registrerade som arbetslösa mindre än två veckor innan vikariatet inleddes.

Formellt var nog vikarierna arbetslösa, men i praktiken handlade det till stor del om människor som på arbetsgivarens uppmaning just skrivit in sig i arbetslöshetsregistret, det var människor som ändå hade lyckats komma in på arbetsmarknaden. Systemet hjälpte till exempel inte långtidsarbetslösa att få en ny start genom att få ett vikariat. Därför är det nya föreslagna kravet att antingen skall två vanliga arbetslösa anställas eller sedan en långtidsarbetslös.

Då kommer systemet i varje fall att vara värt sina kostnader för nyttan för samhället blir klart större.

I det ursprungliga systemet fanns det inga bestämmelser på att pensionsåldern höjs för personer som varit på alterneringsledighet vilket oftast ledde till att människor optimerade sin egen fördel, de valde att gå i pension så tidigt som möjligt. I det nya förslaget höjs minimipensionsåldern för personer som varit på alterneringsledighet med en tredjedel av den tid som alterneringen räckt. Personligen anser jag det här vara ett mycket snällt och rimligt krav.

Det talas i Finland mycket om behovet av att förlänga arbetskarriärerna så att den genomsnittliga åldern när folk går i pension blir högre. Tyvärr är den mängd människor som i förtid från arbetslivet har slussats vidare in i arbetsoförmögenhetspension förbluffande stor, deras antal lär nu uppgå till hela 250 000 personer. Ett beskrivande exempel är att inom kommunala sektorn är den normala pensionsåldern i genomsnitt 63,7 år medan genomsnittliga pensionsåldern för dem som klassificerats som arbetsoförmögna är endast 53,9 år.

Här kunde alterneringsledigheterna spela en positiv och förebyggande roll som en del av de åtgärder genom vilka vi strävar efter att både förlänga arbetskarriärerna och uppnå en högre sysselsättningsgrad.