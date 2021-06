Mitt förslag är att riktningen till nästa stad, eller till stadscentrum, målas på asfalten i så många korsningar som möjligt.

Jag är seniorcyklist och gör årligen några cykelfärder med mina kompisar i Finland, Sverige eller Baltikum. Under de här turerna har vi märkt hur svårt det är att navigera in och ut i de stora städerna, speciellt genom förstäderna. Cykelvägarna kan flytta över och under de stora trafiklederna från ena till andra sidan av gatan.

Mitt förslag är att riktningen till nästa stad, eller till stadscentrum, målas på asfalten i så många korsningar som möjligt. Till exempel: "Borgå centrum" och en pil. Dyrt skulle det inte vara, tror jag.

Det skulle också vara bra för fotgängar- och cykelsäkerheten att cykelvägarna, åtminstone i centrumområdet, skulle vara avskilda med klar färg på beläggningen. Fotgängare verkar ofta inte notera att de går på cykelväg. Det vore en klar signal för bilförare också. Den här markeringen kan vara lite dyrare, men är just lika nödvändig som det första förslaget.

Jag har gjort det här förslaget också i "Egen Stadi"-boendeförslagsprogrammet. Förslaget gick inte vidare därför att ordet "Centrum" målat på cykelvägen inte är definierat i trafikstyrningens anvisningar.

cyklist, Helsingfors