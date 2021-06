In the heights är en kärleksförklaring till den urbana bygemenskapen som gör Krister Uggeldahl lycklig över att vara tillbaka i biomörkret. Det är nämligen något av det bästa i musikalväg som producerats på år och dar.

I Jerry Maguire av Cameron Crowe konstaterar Renée Zellwegers rollkaraktär att hon föll för motspelaren Tom Cruise redan första gången han hälsade på henne – "you had me at hello".Lite samma gäller ö...