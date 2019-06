ZZ Top har en gedigen, 50 år gammal låtskatt att luta sig tillbaka på och trots att några låtar bara blir rutinmässigt lirande är det ett bra tryck i Texastrions spelning.

Låtlista Got Me Under Pressure I Thank You Waitin’ for the Bus Jesus Just Left Chicago Gimme All Your Lovin´ Pearl Necklace I´m Bad, I´m Nationwide I Gotta Get Paid My Head's in Mississippi Sixteen Tons Beer Drinkers & Hell Raisers Just Got Paid Sharp Dressed Man Legs Extranummer: La Grange Tush Jailhouse Rock

"Våra skägg har kanske blivit lite längre, men vi har lika roligt som vi hade när vi började". Så lyder ZZ Tops programförklaring inför bandets jubileumsturné där trion firar 50 år på estraderna. Rockvärldens mest kända skägg finns där, trots att rakbladsjätten Gillette en gång erbjöd herrarna 1 miljon dollar var om de rakade bort sina skägg i en tv-reklam och visst har Billy Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard roligt på scen. Stundtals blir det bara ganska ofokuserat och lite väl mycket lir som bottnar på rutin. Starten med Got Me Under Pressure saknar allt tryck trots ett snabbt tempo.

Det är först vid Waiting For The Bus och Jesus Just Left Chicago som det karaktäristiska ZZ Top-svänget infinner sig. Det är också i de mer rena blueslåtarna som ZZ Top är som bäst. Det är då man inser varifrån ZZ Top byggt upp den musikaliska grunden. Men det är för hittarnas skull som publiken är på plats i Hartwallarenan, vilket bevisas när Gimme All Your Lovin' rullar i gång efter att Frank Beard hunnit dra några bloss på sin cigarett bakom trumsetet. Publiken går i gång på låten som finns på bandets storsäljare Eliminator från 1983. Men när man väl är i gång blir det platt fall i Pearl Necklace som blir en oengagerad upplevelse för både band och publik. Gibbons röst försvinner någonstans i sommarkvällen och slutet på låten blir litet av ett kaos när herrarna inte är på samma våglängd om hur stycket ska avslutas.

Efter den här fadäsen visar sedan ZZ Top upp sitt kunnande av högsta klass och det blir ett skönt sväng som håller sig ända till slutet. Beer Drinkers & Hell Raisers, Sharp Dressed Man och Legs är givna klassiker i setet och extranumren med La Grange och Tush är riviga låtar där Billy Gibbons och Dusty Hills lekfulla och lite ironiska inställning återspeglas som intensivast.

Visuellt bjuder ZZ Top inte på mycket. Lite smånickande bakom solbrillorna, en sparsam koreografi och ett tämligen opersonligt mellansnack av Billy Gibbons är allt som publikfrieriet består av, men det tycks inte heller nämnvärt störa publiken. Efter en och en halv timme lämnar man arenan med gott mod trots att ZZ Tops konsert har sina små skavanker. Det är ändå fråga om ett band med 50 år på mätaren, som möjligtvis gör en av sina sista turnéer. Det är värdigt åldrade amerikanska gentlemän som har en rolig dag på jobbet och för det förtjänar ZZ Top all respekt.

Niclas Lönnqvist Reporter