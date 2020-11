Skådespelaren Sven Wollter är död

Den svenska skådespelaren Sven Wollter har avlidit i sviterna av covid-19, skriver hans dotter Stina Wollter på Instagram.

"Det är med gränslös sorg Sven Wollters familj härmed meddelar att han i dag flög rakt rakt in i ljuset i sviterna av covid och en väl använd kropp med lungor med kol och emfysem som inte orkade rida ut denna sista prövning. Han fick ett avslut utan smärta omgiven av alla sina nära", skriver dottern.

Hon fortsätter med att tacka personalen på sjukhuset i Luleå.

Sven Wollter föddes 1934 i Göteborg. Hans genombrott kom med rollen som Gusten i tv-serien "Hemsöborna", 1966, baserad på August Strindbergs roman. Han blev en av Sveriges största skådespelare efter tittarsuccén "Raskens", en filmatisering av Vilhelm Mobergs roman. Som mest hade serien omkring fem miljoner tittare 1976, enligt SVT.

I en intervju med Hemmets Journal har han berättat att han inte drömde om att bli skådespelare som ung utan mest sökte in till elevskolan som ett äventyr.

– Det var väl liksom ödet som bara slog till. Jag bara kände att jag hamnade rätt, att det var skådespelaryrket som hade sökt upp mig och inte tvärtom. Jag fick uppleva hur fantastiskt det var att få stå på scen och fånga en publik. Och jag insåg att jag hade en förmåga att kunna identifiera mig med de gestalter jag skulle göra till mina för att nå ut till människor, sade han.

Han berättade även för tidningen att hans mamma uppfostrade honom i en för tiden ovanligt jämställd anda.

– Tidigt fick jag lära mig att stoppa strumpor, laga mat, sticka och sy. Jag tror att det främst var min mamma som gjorde att jag inte blev någon buse eller machogubbe.

Han tilldelades en Guldbagge för bästa skådespelare 1985 för "Mannen från Mallorca", en filmatisering av Leif G W Perssons bok "Grisfesten", samt för filmen "Sista leken". 2001 spelade han alzheimerssjuke Martin i "En sång för Martin", mot sin dåvarande sambo Viveka Seldahl. Även för den rollen tilldelades han en Guldbagge.

Skådespelaren Helena Bergström har jobbat med Wollter vid flera tillfällen, bland annat i Änglagård-filmerna. Beskedet om hans bortgång kom som en chock för henne.

– Jag tänker verkligen på hans familj nu, säger hon till TT.

Hon beskriver Sven Wollter som en generös person och en dedikerad skådespelare.

– Han hade en enorm karisma var han än var och han tog rummet.

– I min första film spelade han min pappa, Det har varit en otrolig trygghet att ha honom i mitt liv som vän och som filmpappa, säger Helena Bergström.

Regissören, författaren och konstnären Marianne Lindberg De Geer säger att hon är chockad efter beskedet att Wollter har gått bort.

– Jag är så omtumlad att jag inte vet vad jag ska säga, säger Lindberg De Geer.

– Han hade mycket kvar att ge. Jag har känt honom sedan 60-talet, och han har betytt oerhört mycket, både för mig och för Sverige på nåt sätt.

Förutom som skådespelare var Sven Wollter även politiskt aktiv. Han turnerade med Tältprojektet under proggens guldålder på 1970-talet och var medlem i det kommunistiska partiet KPML(r).

– Han flöt aldrig ovanpå. Jag tror att folk respekterade honom, även om han var med i KPML(r) som ansetts vara ett extremt vänsterparti. Man struntade i det just när det gällde Sven. Inget bet på honom, för han var en sådan idealmedmänniska – det var inte bara en attityd, han brydde sig verkligen om människor, säger Lindberg de Geer.

På senare år ledde han program i Sveriges Radio, bland annat "Wollter och Röör i P4". Programmet och även programledaren hamnade i blåsväder då han i en radiokrönika kritiserade Fredrik Reinfeldts regering och förslaget att höja pensionsåldern till 75 år 2012.

Men Sveriges Radio gjorde bedömningen att krönikan inte kunde sändas, något som fick Sven Wollter att säga upp sig. Han medverkade dock återkommande i P4, bland annat som jultomte, under flera efterföljande år.

Han skulle ha turnerat med proggbandet Nynningen och föreställningen "En dröm, en längtan, en sång" under våren 2020, men hindrades av coronapandemin enligt Göteborgs-Posten. Det blev ändå en handfull föreställningar under början av hösten. Enligt dottern Stina Wollter smittades pappan av covid-19 under en resa till Stockholm.

Sven Wollter var bosatt i Luleå tillsammans med hustrun, journalisten Lisa Wede, sina sista år. Han hade fem barn, bland annat programledaren och konstnären Stina Wollter tillsammans med skådespelaren Annie Jenhoff.

Sven Wollter blev 86 år.