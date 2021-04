Skådespelaren Helen McCrory död

Skådespelaren Helen McCrory har avlidit efter en längre tids sjukdom, uppger hennes make Damian Lewis på Twitter.

Hon var kanske mest känd för roller i brittiska tv-serier som "Peaky blinders" och "Fearless", men hade en lång karriär inom scen, film och tv i Storbritannien.

Helen McCrory föddes i London 1968 och började sin karriär på scenen, bland annat vid National Theatre. Hon har spelat före detta premiärministern Tony Blairs hustru Cherie Blair vid två tillfällen, "The queen" från 2006 och "The special relationship" 2010. I "Peaky blinders" spelade hon matriarken Polly Gray.

2007 gifte hon sig med Damian Lewis (känd från bland annat "Homeland") och paret fick två barn. Hon skulle ha spelat Bellatrix Lestrange i Harry Potter-filmerna, men eftersom hon blev gravid fick hon bryta kontraktet och rollen gick till Helena Bonham Carter. Hon spelade dock rollfigurens syster Narcissa Malfoy i efterföljande filmer.

2017 fick Helen McCrory en OBE för sina insatser på scenen. Order of the British Empire är en utmärkelse två snäpp under att bli adlad. Under coronapandemin samlade McCrory och Lewis in pengar till initiativet "Feed NHS", som gick till att catera mat från restauranger till dem som jobbar inom sjukvården. Att hon själv var sjuk i cancer var inte allmänt känt.

"Jag är oerhört ledsen att behöva meddela att efter en hjältemodig kamp mot cancern har den vackra och otroliga kvinna som är Helen McCrory gått bort i sitt hem. Hon var omgärdad av kärlek från vänner och familj och dog som hon levat. Utan rädsla", skriver Damian Lewis i inlägget på Twitter.

Helen McCrory blev 52 år gammal.