Skadade soldater evakuerade från stålverket

Ukrainska försvaret förklarar stridsuppdraget i Mariupol avslutat. Militärledningen ska ha gett de återstående försvararna i stålverket ordern att rädda livet på sin personal. Runt 260 skadade soldater har evakuerats."Mariupols försvarare är vår tids hjältar", skriver generalstaben.

Evakueringen av skadade soldater från det underjordiska komplexet har inletts, meddelar Ukraina. 53 svårt skadade personer tillhörande det omtalade Azovregimentet ska ha förts från stålverket till ett sjukhus i ryskkontrollerade Novoazovsk, strax öster om Mariupol, skriver AFP.

Ytterligare 211 skadade soldater har transporterats till ett annat ryskkontrollerat område. En utbytesprocedur för att få hem soldaterna till ukrainsk mark kommer att inledas, enligt Ukrainas vice försvarsminister Hanna Malyar.

Åtgärder uppges pågå för att rädda de återstående.

– Jag vill betona: Ukraina behöver sina ukrainska hjältar vid liv. Det är vår princip. Jag tror att varje vettig person förstår de här orden, säger landets president Volodymyr Zelenskyj i sitt nattliga tal.

Att få hem soldaterna kräver tid och finkänslighet, betonar han.

– Arbetet med att få hem våra grabbar fortsätter.

Analytiker vid den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) tror att Kreml kan tänka sig att släppa ut de återstående försvararna av stålverket i Mariupol. Antagligen vill Ryssland öppna Mariupols hamn, något som hindras av minor och åtminstone ett sjunket ukrainskt fartyg.

Tankesmedjan konstaterar att den ryska offensiven i Ukraina i princip stod still på måndagen. En del ryska framstötar gjordes i nordost, men utan några större framgångar.

Tidigt på tisdagen hördes dock explosioner i Lviv i väst. En militärbas i närheten av gränsen mot Polen ska ha attackerats i rysk attack tidigt under natten mot tisdagen, bekräftar Lvivs guvernör Maksym Kozytskyj enligt flera medier.

Han gav inga detaljer om omfattningen, eller exakt vilken bas det rör sig om, men CNN:s utsända har sett luftförsvaret lysa upp natthimlen i riktning mot militärbasen Javoriv, som attackerats flera gånger.

I norr, där Ukraina i måndags sade sig ha gjort framryckningar norr om Charkiv och ända upp mot gränsen till Ryssland, verkar de ryska styrkorna göra ett försök att stoppa motoffensiven. Ryssland kan antingen försöka sig på en mot-motoffensiv, eller åtminstone förhindra de ukrainska styrkorna från att komma inom artilleriräckvidd från utkanterna av den ryska staden Belgorod, som är ett viktigt nav för den ryska krigsinsatsen.