Sjunde raka FM-guldet för Cocks – "Dicken gör det jättesvårt för oss"

Det blev en fight – men till slut tog Cocks hem ligaguldet i Riihimäki.

Champagnen sprutar, Queens We are the champions ljuder ur högtalarna och Cocksspelarna vrålar ut sin glädje. Det blev tufft, men till slut tog Riihimäkilaget hem sitt sjunde raka FM-guld.

– Det känns väldigt skönt. Dicken gör det svårt för oss. De utjämnar till 2-2 i sin hemmamatch, men i dag är vi det bättre laget, säger Cocks stjärnspelare Nico Rönnberg efter den femte och slutligen avgörande finaldusten.

Cocks spelar ett betonghårt försvarsspel och främst Vitalij Shitsko i Riihimäkilagets mål gör några lyckade räddningar. Vid halvtid står det 10-6 till hemmalaget och det ser ut som att Cocks har läget under kontroll.

Men matchen hettar till ordentligt då det kvarstår ungefär tio minuter av andra halvlek och de mest ivriga supportrarna redan börjar förbereda sig för en ny guldfest. Benny Broman reducerar till 16-12, Tadas Stankevicius kontrar 16-13, Gusten Montonen gör 16-14 efter ett nytt snabbt motanfall – och då tar Cocks en timeout. Det hjälper inte, för direkt efter gör Broman 16-15.

– Jag tycker vi är det bättre laget i dag, men vi släpper dem in i matchen med några snabba mål, säger Rönnberg.

Riktigt spännande blir det då Cocks Davor Basaric blir utvisad. Kort därefter får Nico Rönnberg en tvåa – men Tamminen sätter in det slutligen avgörande 18-15-målet. Med en minut blir också Tamminen utvisad, men Yury Lukyanchuk spikar slutsiffrorna 19-16.

– Det är inget finlir, mera vilja, vinnarmentalitet och kriga, säger Rönnberg.

– Dicken gör det jättesvårt för oss.

Sjunde raka FM-guldet för Cocks – och Rönnberg tog sitt sjätte guld med laget. Det här smakade ändå suveränt.

– Ärligt talat var det här skönare än tidigare. Det första med Cocks var förstås fint, men vi har varit ganska överlägsna några gånger, säger Rönnberg.

– Det här det skönaste mästerskapet på länge, tack vare att Dicken satte emot.

Cocks skrev tidigare under säsongen historia som första finländska laget i Champions Leagues gruppspel. Den långa säsongen har dock tagit sin rätt, laget har många små blessyrer, Tamminen spelade med en ond tumme och Rönnberg hade ont i axeln ända sedan CL-matcherna.

För Dickens del slutade säsongen igen i en besvikelse. Det är inte mycket till tröst att det blev en hård kamp.

– Det känns tomt så här direkt efter matchen, säger Benny Broman med silvermedaljen hängande om halsen.

– Det har varit tight och jämnt hela tiden. Det var små saker som avgjorde och även i dag var det små saker.

Det var första gången på länge som det verkligen var en kamp om FM-guldet. Dicken och Cocks hade jämna duster i grundserien och i slutspelet vann de turvis. Dicken vann sina båda hemmamatcher och Cocks hemmamatcher i Riihimäki och Sjundeå (!) var jämna in i det sista.

– Vi jobbar jättehårt hela säsongen och vi var väldigt nära i år. Det är klart det är en stor besvikelse, säger Broman.

– Det var en krigarmatch helt igenom i dag. Inte finlir på något sätt.

Dicken fick se sig slagna i finalerna för andra året i följd. Den här gången var det så nära, men Cocks kunde förlänga sin obesegrade svit i finländsk handboll.

– Alla sviter tar slut någon gång, säger Broman.