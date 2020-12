Sjukvårdsdistriktet vill tvinga vårdpersonal på jobb med risk för coronajul

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt anser att beredskapslagen borde aktiveras. Orsaken är att det inte finns några garantier för att coronaläget i Nyland ska hållas på hanterlig nivå.

Antalet nya coronafall och sjukhuspatienter verkar inte längre öka nämnvärt i Nyland. Eftersom det ändå inte finns några garantier för att situationen ska hålla i sig anser ledningen för sjukvårdsdistriktet (HUS) att beredskapslagen borde börja gälla omedelbart.

HUS har förhandlat med facket om övertidsersättningar och specialarrangemang fram till årsskiftet. Avsikten är att säkerställa att det finns tillräckligt med tillgänglig vårdpersonal under jul- och nyårshelgerna, om vården belastas extra då. HUS varnar för att situationen kan förändras snabbt.

"Antalet coronapatienter ökade mycket snabbt på våra sjukhus för en dryg vecka sedan, och vi var tvungna att flytta patienter till andra universitetssjukhus. Att personal insjuknar eller exponeras för viruset och därmed sätts i karantän kan plötsligt försvåra verksamheten vid sjukhusen", säger chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi i ett uttalande.

HUS-ledningen anser att beredskapslagen behöver aktiveras för att trygga resurserna i vården om de tillfälligt minskar kring de förestående helgerna. Dessutom möjliggör den kraftigare samhälleliga restriktioner som att stänga restauranger, och skärpa begränsningarna för sammankomster och rörelsefrihet. Det behövs om antalet fall plötsligt skjuter i höjden.

"Sjukhusen har ingen extra reserv under jul och nyår, och om det gäller att säkerställa akut patientvård är det enda sättet att kalla in personal under semester. Om beredskapslagen inte är aktiverad kan vi inte förplikta personalen att avbryta semestern. Vi har inte råd med fördröjningar. Jag hoppas förstås att vi inte ska behöva ta till sådana här åtgärder. Personalen har förtjänat sin semester", säger vd Juha Tuominen i ett uttalande.

Regeringen väntas under onsdagen diskutera under vilka omständigheter beredskapslagen eventuellt kunde aktiveras.