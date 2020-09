Sjukvårdsdistrikt bygger testningskapacitet i gränstrafiken

Eftersom Finlands coronavirusstrategi förutsätter en omfattande testning vid den gränsöverskridande trafiken ska Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt hyra lokaler och apparatur av företaget Synlab.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har ingått avtal med företaget Synlab för att hyra lokaler och apparatur för coronavirusanalyser. Tidigare i september meddelade Statsrådet att man förbundit sig till att ersätta de kostnader som höjningen av testningskapaciteten ger upphov till.

Upphandlingen är nödvändig för att den nationella coronavirusstrategin ska kunna förverkligas. Sjukvårdsdistriktet har nämligen organiseringsansvar för coronavirustesterna i Nyland, där många viktiga gränsövergångsställen finns.

Då pandemiläget har förvärrats ytterligare i Europa och världen har det uppstått stora leveransproblem och fördröjningar för laboratorieapparatur och reagenser. I och med upphandlingen stiger sjukvårdsdistriktets analyskapacitet med 14 000 tester per dygn. I slutet av oktober ska Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ha en total analyskapacitet med 22 000 tester per dygn vilket i sin tur höjer den riksomfattande testningskapaciteten till över 30 000 tester per dygn.