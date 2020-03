Sjukhusen förbereder sig för epidemitoppen: personal fortbildas, Kirurgen blir coronasjukhus

Läkare och sjukskötare snabbutbildas, arbetsuppgifter omfördelas och sjukhusen nyrekryterar. Samtidigt förbereds operationssalar och uppvakningsrum för patienter med svåra andningsproblem. Detta måste göras nu – den dag epidemin blommar upp med full kraft är det för sent för övning.

De flesta som drabbas av det nya coronaviruset kan vänta ut sjukdomen hemma. Eftersom inga botande läkemedel tills vidare finns är det vila som gäller tills kroppen klarat virusattacken på egen hand. På fredag eftermiddag låg ändå 108 finländare på sjukhus för att symtomen blivit för svåra: 32 av dem i intensivvård.

Hur många om behöver stånga sig igenom covid-19 i sjukhussäng är det fortfarande ingen som kan säga. Gissningarna ligger mellan 11 300 och 15 500 finländare inom drygt fyra månader. De här scenarierna, som publicerades i onsdags, har gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) tillsammans med Åbo universitet. Enligt samma sätt att räkna kommer 3 600–5 000 av de här smittade att behöva intensivvård.

När det nya coronaviruset beter sig riktigt aggressivt i kroppen är det den smittades lungkapacitet och syresättningen av blodet som drabbas. När blodet inte längre transporterar tillräckligt mycket syre blir den smittade lätt ångestfylld. Intill sjuksängen ser vårdpersonal och läkare snart hur symtomen blir allt fler: läpparna antar en blåton, patienten slutar uttrycka hela meningar, andningen blir flämtande, kallsvetten tränger fram och hela andningsmekaniken förändras. I svåra fall förlorar den sjuka medvetandet. I lindrigare fall kan man hjälpa den sjuka med syrgasvård, vid svårare symtom är det intensivvård som gäller.

Nu snabbutbildar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) mer vårdpersonal i syrgasbehandling. En del av inlärningen sker på distans för att förhindra smittspridning, men en del av personalen övar i simulatorrum för att senare kunna stödja sina kolleger på vårdavdelningarna.

– Vi räknar med att coronasmittade patienter kommer att vårdas på vanliga avdelningar där personalen i normala fall inte arbetar med syrgasapparatur. Det är inte väldigt svårt och man kan egentligen inte göra fel, men det är tryggare att arbeta om man har tränat, säger Anu Maksimow, specialist i anestesiologi och intensivvård.

Maksimow koordinerar nu utbildningen för den vårdpersonal som ska lära sig syrgasbehandling för avdelningsbruk, men också för dem som måste lära sig hantera respiratorer inom intensivvården.

– Den andra fortbildningsgruppen består av personer som redan har erfarenhet av apparatur, som anestesiologer och operationssjukskötare. Till exempel från sjukhusen i Lojo och Borgå kommer anestesiläkare och operationssjukskötare i par för att utbildas vid Mejlans. Sedan tar de hem kunskapen till sina sjukhus, säger Maksimow.

Fortbildningen för läkare och sjuksköterskor körde i gång i måndags, och på två veckor räknar man med att sammanlagt 150 nya läkare och sjukskötare har fått färdigheter att hjälpa patienter med riktigt svåra andningsproblem. Epidemitoppen beräknas infalla i slutet av maj eller början av juni.

– Vi utbildar nu främst personal som arbetar i operationssalarna på Mejlans kliniker, men tanken är att allt fler ska lära sig hantera utrustningen, säger Maksimov.

De läkare och sjukskötare som fortbildas för intensivvård får också träna att klä på och av sig skyddsutrustning på ett tryggt sätt. Många klär sig rutinerat för arbete i operationssal, men när det är extra viktigt att inte sprida coronasmitta gäller delvis andra procedurer. Den här delen av personalen övar också att vända patienter på rätt sätt och att använda respiratorer.

Det är inte bara Mejlans kliniker som har nytta av coronafortbildningspaketet som byggts upp. HUS delar med sig av sitt material också till landets övriga sjukvårdsdistrikt.

Vid Tammerfors universitetssjukhus har till exempel specialiteten fysiatri fått ta paus så att läkare med den utbildningen i stället kan styras till att vårda patienter med lungsvikt. Inom HUS väntas besluten om vilka specialiteter som läggs på is och vilka planerade operationer som skjuts fram alldeles snart.

Målet med att fortbilda i snabb takt just nu är att skapa fler fungerande intensivvårdsteam. På torsdagseftermiddagen stod ett normalt antal vårdanställda fortfarande på benen inom HUS. Det är inte helt självklart, eftersom man sett hur vårdpersonalen i andra länder dukat under för det nya viruset och sedan inte kunnat arbeta. Under Världshälsoorganisationens pressinformation på torsdagen sade WHO:s Europachef Hans Kluge att var tionde smitta hittills drabbat en vårdanställd.

Kluge uppmanade också de europeiska länderna att förbereda sig på en ny verklighet och arbeta väl med förebyggande, förberedelser och testning.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt söks nu tillfälligt också både gammal och ny personal. En del av dem med vårdutbildning har redan flyttat från administrativa uppgifter till patientarbete, men nu annonserar vårddistriktet efter fler vårdutbildade personer. Lockropen går till alla med erfarenhet av intensivvård, arbete i operationssal eller av att vårda infektionspatienter. Sjukhusen hoppas hitta mer arbetskraft bland redan pensionerade vårdare, men har också börjat titta mot de vårdstuderande som är i slutskedet av sina studier.

– Vi börjar nu rekrytera bland dem som studerar till sjukskötare, röntgenskötare och bioanalytiker. I första hand gör vi som inför sommarvikariat att vi söker studerande som har avlagt minst två tredjedelar av sin examen, alltså 140 studiepoäng. Vi har kommit överens med yrkeshögskolorna om att detta pandemiarbete räknas som klinisk praktik för examen, säger Piia Aarnisalo, administrativ överläkare vid HUS.

För tillfället direktrekryterar man inte bland läkarstuderandena.

– Men vi överväger att göra det, säger Aarnisalo.

Beredskapslagen (paragraf 95) ger nu myndigheterna lov att beordra utbildad hälso- och sjukvårdspersonal mellan 18 och 67 år i vårdarbete. Social- och hälsovårdsministeriet har också tillfälligt rätt att organisera om vården enligt behov. Vårdutbildade som av någon anledning inte alls arbetar i vårdbranschen eller på sjukhus kan extrainkallas för högst två veckor i taget och förordnandet kan förnyas bara en gång. De som kan kallas i arbete är läkare, sjukskötare, röntgenskötare, laboratorieskötare, närvårdare, fysioterapeuter och till exempel personer som arbetar med sjuktransport. Också pensionerade eller aktiva lärare i vårdutbildningen kan ha arbetsplikt om de inte fyllt 68. I praktiken kommer ändå inte alla med lämplig utbildning att kallas in. Bland annat ålder, hälsotillstånd, en mycket lång paus i praktiskt vårdarbete eller problem med att ordna med vård av arbetstagarens barn begränsar möjligheterna att kalla in hela reserven. Den förordning som tillåter att beredskapslagen tillämpas kan gälla högst 6 månader i taget.

Förutom personal behövs sängar och apparatur. Inom HUS är målet att dubblera antalet patientplatser inom intensivvården. I praktiken innebär det att övervakningsplatser, uppvakningsrum och operationssalar tillfälligt kommer att omvandlas för intensivvård. Alla platser kommer fortfarande inte att vara tillgängliga för coronapatienter eftersom intensivvården fortfarande kommer att behövas för till exempel olycksoffer. Däremot beslutade HUS under fredagen att omvandla Kirurgiska sjukhuset till sjukhus för coronapatienter bara man lyckas flytta den nuvarande verksamheten annanstans.

För att förhindra smittspridning i de olika sjukhusbyggnaderna styrs patienter till olika rum och avdelningar beroende på om de testat negativt, misstänks ha virussmitta eller redan har testat positivt. Dessutom undviker man att flytta patienter mellan avdelningar och sjukhus.

För att säkra en tillräckligt stor vårdpersonal under epidemin kan sjukhusen nu med hjälp av undantagslagstiftningen flytta vårdpersonalens semestrar, kräva övertidsarbete eller avvika från reglerna om dygnsvila.