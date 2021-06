Sjöbevakningens luftfarkost flög in i Estlands luftrum

En fjärrstyrd luftfarkost som används av Finska vikens sjöbevakningssektion befann sig i Estlands luftrum i några minuters tid på torsdagen, uppger Gränsbevakningsväsendet.

En obemannad luftfarkost som Finska vikens sjöbevakningssektion använder för övervakningsuppdrag till havs flög in i Estlands luftrum på torsdagen, meddelar Gränsbevakningsväsendet. Den fjärrstyrda luftfarkosten flög in i Estlands luftrum under en patrulleringstur. Luftfarkosten styrdes från Hangö sjöbevakningsstation.

Luftfarkosten befann sig i Estlands luftrum i några minuters tid, uppskattar Gränsbevakningsväsendet. Finska vikens sjöbevakningssektion har anmält händelsen till Transport- och kommunikationsverket.

Finska vikens sjöbevakningssektion kommer också att be Polisinrättningen i Västra Nyland om en utredning av orsakerna till luftrumskränkningen.