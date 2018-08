Varlam Sjalamov och Alexandr Solzjenitsyn är den ryska litteraturens största skildrare av Gulag. Men de var antagonister och tänkte olika i allt väsentligt: livssyn, religion, etik och litteratur.

De verkade bli vänner, Varlam Sjalamov och Aleksandr Solzjenitsyn, då de i början av sextiotalet träffades på en tidningsredaktion i Moskva. De började umgås, de brevväxlade, de planerade ett samarbete kring sina erfarenheter i de sovjetiska arbetslägren.

Men i stället bröts kontakten mellan de två författare som skulle bli Rysslands största skildrare av Gulag. Och det var inte svårt att se varför. Sjalamov och Solzjenitsyn tänkte olika i allt väsentligt: livssyn, religion, etik och litteratur.

Dessutom var deras lägererfarenhet olika. Sjalamov hade tillbringat mer än dubbelt så lång tid som Solzjenitsyn i fångenskap, varav sjutton år i det hårdaste lägret av alla, i det ökända Kolyma där temperaturen vintertid sjönk under 50°. Man vänjer sig vid svält och misshandel och död, skriver Sjalamov, vid allt utom kylan. För kylan som förvandlar spottet till is i luften letar sig också in i människosjälen. Den skrumpnar och blir kall, kanske för alltid.

Det var just frågan om människans möjligheter att överleva som människa, som blev den avgörande skiljelinjen mellan Sjalamov och Solzjenitsyn. I Kolyma såg Sjalamov människor förvandlas till rovdjur på tre veckor.

"Alla mänskliga känslor – kärlek, vänskap, avund, barmhärtighet, äregirighet, hederlighet – lämnade oss med köttet vi förlorade under den långvariga svältperioden", skriver Sjalamov i Genom snön, den första delen av hans Berättelser från Kolyma. Ingenting kunde underlätta – inte ens att soppan en dag var lite tjockare, inte ens att man lyckats smyga sig ut för att ur graven slita kläderna av en död medfånge.

Det är så mycket i lägret som en människa inte bör veta, inte bör se, och om hon har sett – gör hon bäst i att dö. Så varför inte självmord, frågar sig Sjalamov. Svaret är att människan har reducerats till ett likgiltigt, djuriskt uthärdande. Och hon uthärdar bättre än djuren eftersom hon kan tvinga förståndet att tjäna kroppen, till exempel genom att lemlästa sig själv för att bli arbetsoförmögen.

I Sovjet drabbade förföljelserna långt fler än i nazisternas Tyskland. Man räknar med att aderton miljoner människor sändes till arbetslägren där minst var tionde dog. Många återvände, men i vilket tillstånd? Sjalamov såg lägret som en oerhörd prövning för den vanliga människans moral, en prövning som misslyckades för nittionio procent av de utsatta.

Sjalamovs bittra vidräkning var något som Solzjenitsyn starkt opponerade sig mot. Hans religiöst färgade människosyn talade för försoning och framtidstro. "Hur skulle jag kunna dela Sjalamovs förbittrade pessimism och ateism", skrev Solzjenitsyn. Själv såg han inte de lägerfångar han mötte som mänskliga vrak, utan som personligheter och han kritiserade Sjalamov för hans knappa karaktäriseringar.

Menar Solzjenitsyn att man bland de nakna människor som föstes mot sin undergång i Auschwitz skulle börja leta efter karaktärsdrag? replikerade Sjalamov. Kolyma var inte bättre än Auschwitz, ingen där lade märke till någons ögonfärg.

Solzjenitsyn varken kände eller förstod lägervärlden, skrev Sjalamov i ett brev. Då han läst En dag i Ivan Denisovitjs liv gratulerade han Solzjenitsyn till att ha fört in de sovjetiska arbetslägren i litteraturen, men frågade: Vad var det för ett läger? där en katt kunde gå omkring och inte bli uppäten? där man efter arbetsdagens fjorton timmar inte blev skickad fem kilometer efter ved? där man inte blev slagen? där man åt med sked?

När kontakten mellan Sjalamov och Solzjenitsyn definitivt bröts hårdnade tonen och båda uttalade sig föraktfullt om den andre. Solzjenitsyn är inte bara en skönmålare utan en person som är ovärdig att beröra ett tema som Kolyma, skrev Sjalamov i sin anteckningsbok. "Jag hoppas få säga mitt ord i den ryska prosan och inte stå i skuggan av en så smart taktiker som Solzjenitsyn".

Så är de också helt olika som författare. Medan Solzjenitsyn skriver traditionellt berättande, deklarerar Sjalamov att han inte studerat hos Tolstoj utan härstammar direkt från den ryska modernismen. Och viktigare: efter Kolyma, Auschwitz och Hiroshima kan man inte skriva som förut. Det krävs en ny prosa, en prosa som är själva händelsen, inte dess beskrivning. En prosa genomlevd som dokument, enkel och direkt, utan allt "litterärt". En fragmentarisk prosa utan tidsperspektiv, utan horisont.

Varje text, varje berättelse blir hos Sjalamov en ögonblicksbild som för rätt in i Kolyma. Det finns upplevelser som är så intensivt fyllda av smärta och ångest att de måste berättas genom konsten, om de över huvud taget kan förmedlas, har någon sagt. Det märkliga är att Sjalamovs konstnärskap gör det outhärdliga uthärdligt, ja till och med befriande.

För Sjalamov fann sin stil och åstadkom en unik syntes av det dokumentära och det konstnärliga, en syntes som går till bottnen på ett av vår civilisations tyngsta skeenden. Och det destillat som han lyfter fram är något djupt representativt, inte bara för livet i lägret utan för livet i stort.

Hur gick det för Sjalamov själv? Hans "nya prosa" var ytterligare något som fjärmade Solzjenitsyn, och andra med honom. Redan i Kolyma hade Sjalamov insett att han skulle bli ensam och oförmögen till ett vanligt liv, liksom han var oförmögen att återknyta med sin familj. På slutet av sextiotalet trycktes några av berättelserna utomlands, vilket ledde till att han i Sovjet offentligt tvingades ta avstånd från sitt livsverk.

Medan Solzjenitsyn med romanen GULAG-arkipelagen väckte en hel värld till insikt, fick Varlam Sjalamov aldrig se sina Berättelser från Kolyma i tryck. Han dog 1982 på ett psykiatriskt sjukhus i Moskva.

Kristina Rotkirch