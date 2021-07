Dödsmisshandel har dokumenterats och hundratals människor har försvunnit.

Söndagen den 11 juli började protesterna i Kuba mot den sittande regeringen, och främst mot den nuvarande presidenten Miguel Canel-Diaz. Det har framkommit att han åt sig och sin familj roffat av exportinkomster och statens medel. Samtidigt genomlider Kuba sin värsta ekonomiska kris på 30 år. Det är brist på till och med basvaror samt hög inflation på grund av misslyckade ekonomiska reformer.

Situationen har förvärrats av lockdownen och pandemin. Kuba har utvecklat sina egna fungerande vaccin. Men produktionen har fördröjts och i skrivande stund har ungefär 28 procent vaccinerats mot covid-19, vilket inte är tillräckligt. Långa elavbrott har lett till att sjukhusapparatur slutat fungera så att människor har avlidit i onödan på sjukhusen. Protesterna spreds snabbt över hela Kuba med hjälp av Facebook och Whatsapp och har involverat hundratusentals människor. Regeringen blockerade därpå internet och sociala medier. Nya servrar öppnades dock bland annat via Panama och USA (av kubaner där). Regeringen satte in militärpolis och började arrestera människor. Och har nu hotat arrestera alla som postar regeringskritiskt material och meddelanden via sociala medier.

Dödsmisshandel har dokumenterats och hundratals människor har försvunnit. Polisen började också skjuta människor på gatan nattetid och arrestera folk i deras hem. Men protesterna fortsätter. Hälsovård och skolor fungerar inte och situationen är helt ohållbar. Regeringen som inte har något folkligt stöd skyller allt på USA och att det är propaganda. Länder och internationella organisationer borde nu agera tydligare och snabbt. Canel-Diaz borde avsättas, och på sikt borde fria val ordnas. Därför vädjar jag nu till att också den finländska regeringen tar ställning mot president Canel-Diaz och hans regering.

