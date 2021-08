Sista gången allsång från Skansen i kväll – Sanna Nielsen: "Det är vemodigt"

Den här sommaren har Sanna Nielsen lett det populära "Allsång på Skansen" för sjätte året i rad. På tisdag är det dags för säsongens sista program. – Det är alltid lite vemodigt inför sista programmet, säger hon och avslöjar inte om det blir en säsong till.

Sommaren har en tendens att gå fort, fortare än man önskar. Den svenska artisten och programledaren Sanna Nielsens sommar är inget undantag. Åtta tisdagskvällar i rad har hon lett SVT:s "Allsång på Skansen" från Sollidens scen i Stockholm. Programmet visas också på Yle.

– Sommaren har gått så fruktansvärt fort, det gör den alltid. Man hinner knappt blinka förrän det är över. Det är vemodigt, men det ska så klart bli skönt att vara lite ledig, det är blandade känslor. Nu ska man försöka landa och försöka reflektera över vad vi egentligen har gjort i sommar, säger hon.

Nielsens allsångssommar har varit full av höjdpunkter säger hon, men två sticker ut lite extra. Den ena är när hon blev lurad av trolleriduon Brynolf & Ljung på bästa sändningstid.

– Det var fantastiskt roligt. Jag hade verkligen ingen aning om någonting! Det är så kul att sådana inslag, där man inte har koll, också får ta plats i programmet. Det var en riktigt höjdare, säger hon.

En annan höjdare var Benjamin Ingrossos konsert under vinjetten "Allsångsscenen är din".

– Han har alltid blåst mig av stolen, men med det han gjorde på sin allsångstimme kände jag bara: "You are ready to rule the world, my friend", haha! Det var ren och skär musikglädje.

Det största med årets "Allsång" är ändå att publiken fick komma tillbaka, menar Nielsen, och det jämfört med i fjol. Det har fått många etablerade artister att bli nervösa, eftersom det var länge sedan de fick spela inför publik.

– Det är så fint att de säger det. Jag har också varit nervös, jag har ju inte heller kunnat gigga eller jobba inför publik på länge. Därför har jag nog njutit lite extra den här sommaren, säger Sanna Nielsen.

Det första programmet sändes redan 1979.