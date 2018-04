Sirwa Farik och Ahmad Hosseini är årets flyktingar

Finlands flyktinghjälp har utsett årets flyktingar. Till årets flyktingkvinna valdes projektarbetaren Sirwa Farik från Vanda. Närvårdarstuderande Ahmad Hosseini från S:t Karins valdes till årets flyktingman.

– Det är livsviktigt både för samhället och den inflyttade att vi lyckas integrera invandrare. Jag vill dela min egen historia och vara ett uppmuntrande exempel för sådana invandrare som upplever att det är hopplöst svårt att integreras, säger Sirwa Farik.

Farik kom till Finland som kvotflykting 2000. Hon är från Irak, men tvingades fly efter att hennes man mördades. Hon råkade själv ut för livsfara på grund av sin medverkan i organisationer som jobbar för flyktingars och kvinnors rättigheter. Farik jobbar för tillfället för en irakisk förening i ett projekt som stöder integrationen av invandrarkvinnor. Hon jobbar också deltid som familjearbetare och är verksam som volontär i olika stödgrupper för kvinnor.

Enligt Farik är det viktigt att de flyktingar som anländer till Finland får en inblick i praktiska frågor, också om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

– Många invandrarkvinnor kan bo i Europa i över tio år, men ändå leva som om de befann sig i Irak utan möjligheter att påverka sitt eget liv.

Årets flyktingman Ahmad Hosseini studerar på Åbo yrkesinstitut och vill bli närvårdare. Han kom till Finland som asylsökande från Afghanistan på hösten 2015. Hosseini jobbar aktivt i gruppen We see you, som kämpar för en rättvis asylpolitik. Han har också varit med om att ordna antirasistiska demonstrationer i Åbo.

Hosseini tror att bästa sättet att motverka rasism är att främja dialog.

– Det gagnar ingen att folk stämplas som rasister. Det leder bara till en ond cirkel av anklagelser, säger Hosseini.

Han har också ett råd till andra flyktingar och asylsökande som anländer till Finland.

– Ni kan inte bara vistas här fysiskt. Ni måste också satsa på andlig närvaro. Vi har både rättigheter och skyldigheter i det finska samhället, säger han.

Finlands flyktinghjälp motiverade valet av Farik och Hosseini med deras värdefulla insatser för att hjälpa andra flyktingar att integreras i landet. Finlands flyktinghjälp har utsett årets flyktingkvinna sedan 1998 och årets flyktingman sedan 2016.