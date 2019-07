Två av kandidaterna som ställde upp i EU-valet bröt mot valfinansieringslagen genom att inte redovisa för sin finansiering inom utsatt tid.

Av Finlands nyvalda Europaparlamentariker hade Sirpa Pietikäinen (Saml) den dyraste kampanjen på över 200 000 euro. Laura Huhtasaari (Sannf) kom allra billigast undan med en valfinansiering på under 9 000 euro.

Två kandidater, Ida Schauman (SFP) och Teuvo Hakkarainen (Saml) har brutit mot lagfinansieringslagen eftersom de inte lämnat in redovisningen inom utsatt tid, vid midnatt på måndag. Ida Schauman lämnade in sin på tisdagsmorgonen. Alla invalda, suppleanter och andra suppleanter är förpliktade att lämna in en redovisning.

Av dem som inte blev invalda var Pekka Puskas (C) kampanj i en klass för sig. Av alla kandidater var hans kampanjsumma på plats två, snäppet under 200 000 euro. Så gott som hela summan, drygt 196 000 euro, var hans egna pengar. I en intervju med Ilta-Sanomat uppgav han att han av principskäl inte tog emot några bidrag utöver Centerpartiets stöd, dryga 3 500 euro.

För Pekka Puska blev prislappen per röst nästan 10 euro, medan Laura Huhtasaari kom undan med ungefär en cent per röst.

Valets röstkung Eero Heinäluoma (SDP) och Samlingspartiets Henna Virkkunen hade förhållandevis påkostade kampanjer, dryga 140 000 euro respektive något under 110 000 euro. De allra flesta av Finlands parlamentariker redovisade en femsiffrig summa för sina kampanjer.

I årets val kom det största enskilda bidraget från Vänsterförbundet, som valde att stödja Silvia Modigs kampanj med 30 000 euro.

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland bidrog till ett antal kandidaters kampanjer. SFP:s Nils Torvalds, Anton Nilsson och Ida Schauman fick alla det största tillåtna beloppet, 10 000 euro. Ville Niinistö (Gröna), Silvia Modig och Miapetra Kumpula-Natri (SDP) fick belopp på 5 000 euro av stiftelsen.

