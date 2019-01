Sipilä i sitt EU-tal: ”Vi har genomfört en social- och hälsovårdsreform”

Statsminister Juha Sipilä påstod tidigare i dag i sitt tal i EU-parlamentet att Finland skulle ha genomfört social- och hälsovårdsreformen. Det är osäkert om reformen alls går igenom under denna valperiod.

Statsminister Juha Sipilä höll på torsdagsförmiddagen ett tal i Europaparlamentet i Bryssel. Han berömde den sittande regeringens bedrifter och hur Finland lyckats förbättra de offentliga finanserna genom "smärtsamma besparingar". Sipilä påstod också att Finland skulle ha genomfört social- och hälsovårdsreformen.

– Vi genomförde reformer som förbättrade de offentliga finanserna, som en social- och hälsovårdsreform och en pensionsreform, sade Sipilä i sitt tal.

Talet kan läsas i sin helhet här på svenska. SPT ringde Sipiläs specialmedarbetare i EU-ärenden Niina Nurkkala för att fråga hur man tänkt om formuleringen.

– Det kan ha blivit fel i översättningen. Det lönar sig att läsa den engelskspråkiga originaltexten. Det man avser är att regeringen tagit sitt beslut och behandlingen ännu inte är klar i riksdagen, säger Nurkkala.

På engelska lyder meningen så här: "We carried out reforms to improve public finances, such as social and healthcare reform and pension reform."

Vårdreformen har fått kritik för att inte stävja kostnadsökningen med 3 miljarder.

