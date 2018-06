Sex and the City Singelserien på allas läppar – 20 år senare

Miranda, Charlotte, Samantha och Carrie är huvudpersoner i "Sex and the city". Bild: Pressbild/HBO Framför allt Sarah Jessica Parkers garderob har blivit ikonisk och omtalad långt efter att serien slutat sändas. Bild: Pressbild/HBO Seriens fokus på kvinnlig vänskap är en stor del i framgången, tror tv-kritikern Ida Kjellin. Bild: Pressbild/HBO

Den 6 juni 1998 började kabelkanalen HBO sända en serie om fyra kvinnor i New York. 20 år senare anses "Sex and the city" fortfarande vara banbrytande. – De visade upp deras liv som avundsvärda, trots att de var 30 plus och singlar, säger tv-kritikern Ida Kjellin.