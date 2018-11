Singelmamman gör comeback – julkalender stöder singelföräldrar i december

Julen är en familjefest som kan kännas svår för ensamföräldrar. Bloggaren Anne Nickström, som i år ska fira den första julen utan sina två barn, har skrivit en webbaserad julkalender som riktar sig till singelföräldrar i jultid.

Singelmamman gör comeback, Anne Nickströms blogg om livet efter separationen vaknar till liv igen den 1 december och bjuder på tips, fakta, uppmuntran och känslor varje dag fram till julafton.

– Tanken på en julkalender för singelföräldrar föddes nog redan förra julen, då jag hade barnen hos mig. Jag visste att de inte skulle vara här i år och för att hjälpa mig själv över den här tiden som kan bli svår var jag tvungen att hitta på något roligt. Det blev julkalender på samma sajt där bloggen också finns, säger Anne Nickström.

Tips Så här klarar du julafton utan barn Unna barnen en glädjefylls julafton med sin andra förälder. Säg eller visa inte att du är orolig eller tycker att det är jobbigt – det är inte barnens ansvar att göra dig glad. Åk bort. Boka äntligen den där resan som du länge har drömt om. Läs en god bok. Det är helt okej att sitta ensam hemma, njuta av tystanden och läsa böcker. Man måste inte stressa på julen. Ordna en gemensam julmiddag med vänner som också är ensamma – singlar eller frånskilda spelar ingen roll. Planera menyn, inhandla mat och tillred måltiden tillsammans. Skapa egna traditioner som passar just din livssituation. Julen måste inte se ut som den gjorde i ditt eget barndomshem.

Hon är till vardags informatör på Barnavårdsföreningen och mamma till två barn under skolåldern. När hon för ett par år sedan separerade från barnens far startade hon projektet Singelmamman, där hon under ett års tid bloggade om sin nya vardag som ensamförälder.

– Det är väldigt vanligt i dag att föräldrar går skilda vägar, vartannat parförhållande tar slut. Det skrivs också mycket om skilsmässor, men jag ville göra det på ett annorlunda sätt, ur en positiv synvinkel. Att separera är svårt, jättesvårt, men genom att skriva om mina känslor bearbetade jag dem samtidigt och ofta kunde jag vända situationen till något positivt.

Nu har bloggen inte uppdaterats på över ett halvt år och läsarna har saknat Nickströms ofta kloka tankar om ensamheten, saknaden och föräldrarollen, om hur singelmammor måste vara starka och klara av allt på egen hand. Men hon har skrivit i hemlighet, det har blivit 24 texter som berör julfirandet och föräldraskapet ur singelmammans synvinkel. Länge var projektet hennes eget, men som en slump träffade hon sin goda vän och gymnasiekompis Maria Sann, som jobbar som lärare och illustratör, på Helsingfors bokmässa.

– Det var helt fantastiskt att jag avslöjade mina tankar om julkalendern för Maria, för hon ville illustrera den. Nu är den vårt gemensamma projekt. Vartefter Maria får teckningar klara till de olika luckorna skriver jag ännu om texten lite, så att den passar precis till bilden, förklarar Nickström arbetsprocessen.

Också Maria Sann har erfarenhet av jular utan sitt barn, då hon har en son från sitt första äktenskap. Hon lever numera i en nyfamilj och har också en liten dotter som hon tillbringar varje jul med, men sonen är med bara varannan jul. De har ändå ett fungerande system där pojken kan hälsa på i sin andra familj endera juldagen och på det sättet blir alla jular glada och lyckliga.

– Julen och traditionerna blir såsom vi själva skapar dem. Om vi lär barnen att julen ska se ut på ett visst sätt redan när de är små börjar de förvänta sig det. Men julen ser inte likadan ut i alla hem, det är okej att skapa en sådan jul som passar en själv, funderar Maria Sann.

De önskar båda att hela jultiden kunde bli en fin tid med mycket samvaro och gemensamma upplevelser, att inte all fokus behöver ligga på julafton och julklappsutdelningen.

– Jag tänker att alla julförberedelser blir mera betydelsefulla nu då jag inte längre får tillbringa hela julen med mina barn. Vi kommer förstås att baka pepparkakor tillsammans och så ska vi bekanta oss med julevangeliet i någon form, planerar Anne Nickström.

– Vad julkalendern innehåller får förstås bli en hemlighet, men det kan gå så att den sista luckan inte behöver bli den största. Man kan vända på steken och uppleva julstämning redan före julafton, säger Maria Sann.

Hur den första julen utan barn blir för Anne vet hon förstås ännu inte, men hon kommer att fira den tillsammans med goda vänner, singlar också de. De sammanstrålar dagen före julafton, bestämmer då vad de vill duka upp på sitt julbord och går tillsammans till matbutiken. Sen är det bara kravfri samvaro och gemensam matlagning som gäller på julafton.

– Det är viktigt för mig att jag vistas i en tillåtande miljö, tillsammans med människor som jag känner, för jag vet ju inte om jag kommer att vara ledsen eller glad.

En jul utan barn och familj har också sina fördelar, eller en i alla fall, intalar sig Anne Nickström:

– Jag behöver inte stressa i år. Jag har inga långa inköpslistor eller andra listor med saker som måste fixas före jul. Visst ska barnen få sina julklappar, men det är allt jag behöver förbereda!