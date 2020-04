Sinebrychoffs konstmuseum förvärvade en pastell – en gång har den ägts av kejsarinnan Eugenie

Pastellmålningen Porträtt av kvinna har målats av den franske konstnären Joseph Vivien.

Målningen Porträtt av kvinna, som Konstmuseet Sinebrychoffs vänförening nu har förvärvat, ägdes under åren 1853–1870 av kejsarinnan Eugenie, gift med Napoleon III och regent när han var bortrest. Målningen hittades av en konstsamlare nära kejsarinnans sista hem i Farnborough Hill i England.

Konstnären Joseph Vivien (1657–1735) betraktas som en mästare på pastellmåleri och kallades under sin levnadstid för "Van Dyck av pastellens århundrade".

Den kvinnliga modellen på målningen bär på ett bepansrat harnesk som syftar på Minerva, hon som var visdomens, krigets och handelns gudinna i romersk mytologi. Det engelska namnet på målningen är Lady shown in the guise of Minerva.

Vem som stått modell för målningen är okänt.

Konstmuseet Sinebrychoffs vänförening har länge varit på jakt efter franska komplement till museets mestadels svenska kollektion av pasteller. Målningen kommer nu att överlämnas till konstmuseet.

Verk av Joseph Vivien finns i bland annat Louvrens samlingar i Paris, hos Alte Pinakothek i München och på Gettymuseet i Los Angeles.