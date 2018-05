Simon Häger talar öppet om det tabubelagda

Profil

Simon Häger

Ålder: 40 år.

Familj: Singel.

Karriär: Skådespelare, examen från Teaterhögskolan 2010. Fast anställd på Svenska Teatern i Helsingfors och har medverkat i bland annat Djungelboken (2013), Förvandlingen (2015) och I would prefer not to (2018). Haft roller också på Teater Viirus, Wasa Teater och Åbo Svenska Teater. Arbetar för sexuella minoriteters rättigheter genom att bland annat föreläsa i skolor. Utbildad till närvårdare från Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt 1997.

Aktuell: Som Zacharias Topelius i den nyskrivna pjäsen Den eviga sommaren som visas i Nykarleby i sommar i samband med firandet av 200-årsjubileet sedan Topelius föddes, premiär 1 juli. Pjäsen är skriven av Lars Huldén och Anci Holm.

Drömroller: Gustaf III, gärna i pjäsen Maskeraden av Sven Delblanc. Den utspelar sig bara timmar innan skotten på Operan och man får se Gustaf bakom masken. En annan drömroll är Petra von Kant i Rainer Werner Fassbinders pjäs Petra von Kants bittra tårar. Också den är en fantastisk pjäs där masken faller sönder och allt rasar.