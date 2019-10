Simningens nya supertour Sjöströms nya utmaning

Fakta:

Så avgörs tävlingarna

Varje deltävling, som avgörs i kortbana, går över två dagar med elva grenar (damer och herrar individuellt, samt lagkapp) per dag. Laguppställningen kan ändras två gånger per tävlingspass. Poäng delas ut per placering i varje gren (seger i traditionellt lopp ger 9 poäng, i lagkapp dubbelt upp, i utslagningslopp 27 poäng).

Varje simmare får 300 dollar (knappt 3 000 kronor) per poäng de plockar i grundseriematcherna, i finalen knappt 10 000 kronor per poäng. Segrande lags simmare får cirka 100 000 kronor segerpremier. Varje simmare får också cirka 10 000 kronor per match och de har alla resor och omkostnader betalda.

Tävlingsschemat: 5-6/10: Indianapolis, Indiana, 12-13/10: Neapel, 19-20/10 Dallas, Texas, 26-27/10 Budapest, 16-17/11 Washington DC, 23-24/11 London, 20-21/12 Las Vegas, Nevada (final).