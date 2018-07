Silvana Imam: "Vi lever i en sjuk värld"

Kreativ visionär, antirasistisk ikon och inspirerande rappare. Mycket har sagts om Silvana Imam, men i dag bryr hon sig varken om mediernas skriverier eller musikindustrins krav.

Silvana Imam öppnar en påse nötter i sin barack på Ruisrock. En del av påsens innehåll spiller ut på bordet.

– Oj förlåt. Gud vad jobbig jag är, säger hon direkt.

Det är andra gången den svenska rapparen uppträder i Finland den här sommaren. Under de senaste åren har hon spelat ganska ofta här.

– Det har blivit en grej nu. Finland – gotta go there – it's fun.

Imams pågående turné är speciell. I maj meddelade hon att hon inte kommer släppa sitt album Helig Moder som planerat, utan endast spela låtarna live. Hon sa då att hon inte vill ställa in sig enligt musikindustrins krav.

– Det är som att skivbolagen har fått artisterna att tänka att du måste strömmas en viss mängd för att räknas. Du måste strömmas 50 000 gånger i veckan eller vad de nu än säger. Det är stress. Det ger en stress. Och jag tänker inte infinna mig i att bli reducerad till det.

Imam startade sitt eget skivbolag Naturkraft för två år sedan och får släppa sin musik som hon vill. Hon säger att hon vill träffa sin publik och se deras reaktioner när hon spelar.

– Att spela live är det bästa jag vet. När jag står på scenen lever jag.

– Det är intressant att du säger sekt för jag har en rad på nya albumet där jag säger "Sverige tror att mina ambitioner är en sekt. Världen kan ni snälla ge mig lite mindre stress". Men det är ju i en negativ bemärkning då.

– Men det går inte att beskriva den känslan i ord. Att se allas händer lyfta. Mina texter verkar ju resonera med dem. Det är något som slår publiken. Vad det är får tala för de personerna. Jag vet inte. Men jag är väldigt nära min musik och mig själv i mitt artisteri. Det är inget skådespel.

Efter många förfrågningar från sina fans har Imam också börjat tänka om angående sitt nya album.

– Jag kanske måste släppa det. För det ska inte vara något elitistiskt att lyssna på min musik och det kostar ju att gå på konsert.

Imam fick en politisk start på karriären när hon uppträdde på en antirasistisk demonstration i Kärrtorp i Sverige år 2013. Efteråt blev hon ofta skildrad och hyllad som en politisk ikon. Hon säger att hon fortfarande också är jättepolitisk.

– Vi lever ju i en sjuk värld.

– Ja exakt.

– Jag förhåller mig inte till den, jag skiter i den. Förut gick jag in i den och läste allt och undrade varför de skriver så där. Man jag bryr mig typ inte nu.

– Om de tycker att jag är en politisk artist kan jag vara det, om de tycker att jag är en visionär, som jag helst vill vara, så perfekt. Om de säger att jag är skit, säg att jag är skit. Jag bryr mig inte för jag får faktiskt påverka, inspirera och hjälpa människor. Jag vet det för att mina fans skriver det till mig.

Under våren släppte Imam låtarna Bulletproof Baby och Vikken då, som har politiska och feministiska budskap. I Vikken då nämner hon metoo och rappar "Jag ska ge dem nåt att peka fingret på/ Dom försöker få, kvinnan ligga lågt".

– Jag lever, jag andas, jag ser vad som händer. Det är min inspiration i den här världen, säger hon om låten.

– Mer aktivism. Det finns ju ingenting negativt med det förutom att flera bränns ut för att de inte orkar längre. Strukturerna är så jävla tröga.

– Det handlar också om att söka information och söka sig till källor. Allt det här har suddats ut – i dag är det clickbait-rubriker som gäller. Folk läser typ tidningen på Twitter. Det är inte sunt.

Imam säger att hon alltid gör den musik hon känner för utan att planera en särskild riktning, men Helig Moder är ett mer personligt album än tidigare.

– Förut har jag inte berättat så mycket om mig själv. Jag har berättat om min härkomst och mitt ursprung. Men nu är det mer om både topparna och dalarna i mitt liv.

– Så fort jag känner dålig energi från en person eller en grupp går jag därifrån. Jag tar inte sådant. Jag bryr mig för mycket om min egen aura och energi för att förstöras av folk som inte är bra för mig.

I låten Tänd alla ljus sjunger Imam "säg till ångesten att jag inte känner skuld". Jag frågar henne hur svårt det är att distansera sig från ångest.

– Jag tycker det är svårt. Ibland vet jag inte vad som är ångest eller till exempel PMS. Vad som är på riktigt eller inte. Men folk runt omkring mig har lättare att se vad det är. De håller mig på banan.

Under det senaste året har Imam inte bara jobbat på ny musik utan också släppt en bok och varit huvudobjektet i dokumentären Väck mig när ni vaknat. Filmen skildrar tre år av Imams liv och hon såg den själv för första gången på premiären i Göteborg tillsammans med 900 andra.

– Det var hemskt att se den där. Jag tycker att det är en jättefin film. De har fångat mycket av det som hände under de tre åren, men det är speciellt att vara den som filmen handlar om.

Dokumentären skildrar bland annat Silvana Imams och artisten Beatrice Elis mångåriga förhållande. Hon berättar ivrigt att ingenting är jobbigt när man är kär.

– Du kanske slutar äta ett tag och kan inte fokusera på jobbet, men det är bara bra om du är inne i en bubbla och i en person.

– Ja alltså om du är olyckligt kär är det bara dåligt. Det är det värsta jag varit med om. Det är bara hemskt. Men jag fick ju henne till slut.

Imam är förtegen angående vad som händer när hon har turnerat färdigt. Men hon kommer i varje fall inte ta en paus.

– Jag har några projekt. Och en två års plan, säger hon med ett finurligt leende.

På Imams spelning på Ruisrock senare på kvällen står en entusiastisk grupp människor framför scenen. De rappar med i låtarna, dansar energiskt och ropar i hänförelse när hon går fram till dem. Imams budskap till fansen är också tydligt.

– Om du har mina värderingar är det bara bra. Spring fritt! Kalla det sekt, kalla det kult, kalla det vad du vill. Det är bra värderingar.