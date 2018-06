Siktar på OS – behöver mer erfarenhet av "tvättmaskinen"

Joel af Hällström hör till favoriterna i FM-triathlon i Vanda. – Men det roliga med triathlon är att vad som helst kan hända.

Vattnet glittrar. Ett hundratal meter från stranden syns en simmare i våtdräkt med en färggrann simmössa.

Hanaböle träsk i Vanda. Triathlonparadiset i huvudstadsregionen. Ett längre stenkast från Sibbo storskog, omgivet av grusstigar och landsvägar som gjorde för löpning och cykling.

Nästan som ett andra hem för Joel af Hällström. Här tillbringar han oräkneliga timmar under sommaren – och här avgörs sprint-FM i triathlon under den inkommande helgen.

– Det här är det bästa stället under sommaren, säger han.

Under några år har Esbobon klivit fram som en av de största talangerna i triathlon – det är knappt fem år sedan han prövade triathlon för första gången i Helsingfors. Han var biten direkt.

– Jag höll på med allt möjligt. Fotboll, simning och på högstadiet prövade jag spjutkastning och längdhopp. Jag blev lite trött på simning, för jag vill också vara utomhus, säger af Hällström.

– Triathlon är mångsidigt och fascinerande, för det kan hända vad som helst. Det är inte som 200 meter simning som är över på ett par minuter.

De två följande åren tävlade han i triathlon vid sidan om simningen, men under de två senaste säsongerna har af Hällström, 20, satsat helt på triathlon. Hans tränare har från början varit Paul Sjöholm, mera känd som tränare för Finlands bästa triathlet Kaisa Sali (född Lehtonen).

Ett sprintlopp tar mindre än en timme, medan olympisk distans tar lite under två timmar. Men det kan hända en hel del längs med vägen, då det är tre olika grenar och deltagarna försöker anpassa sin strategi till medtävlarnas styrkor och svagheter.

– Jag borde bli minst tvåa i FM, men det beror på vad som händer under cyklingen. Kim (Harju) är mycket stark i cyklingen så han försöker säkert rycka ifrån, men jag vinner nog över honom i löpningen. Det beror sedan på om Henkka (Henrik Goesch) har lust att dra – om inte kan Darby Thomas och flera andra sämre simmare komma ikapp oss och så blir det en löptävling, säger af Hällström, som förra året var trea i sprint-FM.

Ni kanske gissade det redan, men simning är af Hällströms starkaste gren, fast han gått framåt i cykling och löpning: han simmar 400 meter på cirka 4.18. Han springer 3 000 meter under 9 minuter och enligt tränaren Paul Sjöholm går han under 33 minuter på 10 000 meter under en bra dag.

Cyklingen spelar sällan en avgörande roll i de kortare triathlonsträckorna, för det är tillåtet att cykla i klunga – till skillnad från de långa sträckorna, som Ironman på Hawaii. Där har cyklingen en större betydelse.

– Jag tränar mest simning. Jag springer fortfarande jättelite, men gör i stället mycket gym och muskelkondition för att få musklerna att hålla för hårdare löpning. Det är Pauls filosofi – det kan ta ett eller två år extra att nå toppen, men då håller kroppen för påfrestningarna, säger af Hällström.

– Det fungerade bra för Kaisa.

Kaisa Sali tränade under Paul Sjöholms ledning under hela sin karriär fram till förra året, då hon valde att fortsätta med SirI Lindley som är mera insatt i långdistans. Hon är framför allt känd som en suverän löpare.

Lite löpträning betyder i af Hällströms fall cirka 35 kilometer i veckan. Han tränar totalt 19-20 timmar i veckan under vintern och lite mindre under tävlingssäsongen. Cykling utgör bara 4-5 timmar av den totala träningsvolymen.

– Simning och löpning är viktigast. Det går alltid att förbättra cyklingen senare.

En av af Hällströms största styrkor är dock en medfödd egenskap. Explosiviteten, som gjorde att han i ett skede ville pröva längdhopp, men han har nytta av att vara relativt snabb också i triathlon.

– Jag har inte den bästa uthålligheten och i tempo är jag inte så bra, men om någon försöker rycka i cyklingen har jag lätt att hinna med, säger han.

af Hällström fick en lovande start på den nya tävlingssäsongen i triathlonpremiären i Tavastehus, då han var snabbast av alla finländare med tiden 0.59,42. Bara två ryssar kom undan på löpningen.

FM i Vanda är bara ett mellanmål på vägen mot säsongens höjdpunkt: U23-EM i Israel i oktober. Redan under midsommarhelgen får af Hällström stifta bekantskap med lite tuffare motstånd i Europacupen i belgiska Wuustwezel, där bland annat OS-sexan Marten Van Riel är med. af Hällström debuterade i ETU-cupen förra året.

– Det var tufft. Det går inte att jämföra med att tävla i Finland. Alla simmar lika fort så det bildas alltid en klunga, där alla hela tiden slår på varandra, säger af Hällström om det som inom triathlonkretsarna kallas för tvättmaskin.

– I cyklingen är man hela tiden i klunga och i löpningen – dom springer alla fort.

I Belgien och åtminstone i Israel kommer dock vattnet att vara så varmt att det inte är tillåtet att använda våtdräkt – oftast obligatorisk utrustning i Finland. Grejen: våtdräkten värmer, men hjälper tekniskt dåliga simmare att flyta och finna rätt position i vattnet.

– Det blir mycket mindre tidsskillnader med våtdräkt, för de sämre simmarna kommer mycket närmare, säger han.

– Bäst av allt är att simma i bara simbyxor. Då spänner det ingenstans.

af Hällströms mål är att komma in bland de trettio bästa och därmed ta poäng i Europacupen för att kunna drömma om en startplats i världscupen. Systemet är stenhårt: i april ledde Casper Stornes Norge till en historisk trippelseger i världscupen i Bermuda, men fick inte delta i följande deltävling i Yokohama då han inte hade tillräckligt med poäng.

OS-kvalsystemet är lika stenhårt – Kaisa Sali var en hårsmån från London-OS 2012, men annars har ingen finländare varit i närheten. Henrik Goesch är den enda som deltagit i världscupen under de senaste åren – i Astana i maj var han på 30:e plats. Poängen behövs för att kvalificera sig för OS.

– Paris 2024 ligger bäst till för mig om inte det sker något mirakel under de närmaste två åren före Tokyo, säger af Hällström.

– Jag behöver framför allt mer erfarenhet. Jag borde också kunna springa 10 000 närmare 30 minuter och klara simningen så bra att jag alltid hinner med i huvudklungan. Min grundnivå ska förstås bli högre och då krävs det större träningsvolym.