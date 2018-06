Signeul har inte gett upp: "Måste ta vara på den lilla procent chans vi har"

Efter den blytunga VM-kvalförlusten mot Österrike är Finland piskat att vinna tre bortamatcher på raken. En omöjlig sits? Chefstränaren Anna Signeul vägrar vifta med vit flagg.

Ödesmatchen mot Österrike slutade med ett tungt nederlag för Finlands del. De blåvita lyckades skapa några halvchanser men hade svårt att vinna de avgörande duellerna mot de resliga gästerna.

– De hade sjukt stora spelare och vi hade unga flickor på planen som inte var närapå lika stora. Jag är ändå stolt över att vi gick in tufft i närkamperna, säger Olga Ahtinen efter slutvisslingen.

Matchen började på sämsta möjliga sätt för Finland. De blåvita var tillbakapressade och släppte in ett självmål efter bara sex minuters spel. Ett inlägg letade sig in i nätmaskorna via Emma Koivistos knä.

– Vi var inte vakna och det kostade oss, säger kvaldebutanten Eveliina Summanen.

Chefstränaren Anna Signeul var missnöjd över att spelarna inte vann tillräckligt många andrabollar i matchinledningen. Skadade Emmi Alanan gick inte att ersätta på mittfältet. Vikarien Summanen, till vardags i HJK, kastades in i hetluften i ett verkligt tufft läge.

– Där ser man skillnaden mellan damligan och landslaget. Ahtinen klarade bättre av tempot och Summanen växte in i matchen, men Österrike vann för mycket bollar på innermittfältet i början, säger Signeul.

Summanen erkände att hon hade det tufft i matchen:

– Farten var helt annorlunda än vad jag är van vid. I slutet av matchen sade också kroppen ifrån och det började krampa. Men jag tycker att jag hängde med.

Förlusten innebär att Österrike ligger tvåa i gruppen och är tre poäng före Finland. Om inte jumbon Israel skräller mot Österrike måste Finland vinna sina tre resterande kvalmatcher för att ha chansen att knipa en playoffplats. Finland spelar i tur och ordning borta mot Serbien, Spanien och Österrike.

Signeul ger inte mycket för Finlands chanser, men har inte gett upp hoppet.

– Ja-a. Chansen finns. Vi har bra forwards och måste börja göra mål.

– Visst är det en besvikelse för jag och hela laget trodde verkligen på att vi kunde vinna över Österrike. Det var små marginaler och jättetufft eftersom de var så fysiskt starka.

Trots att VM-kvalet i praktiken är kört ser Signeul optimistiskt på framtiden. Svenskan tränade tidigare Skottland till EM och säger att förutsättningarna i Finland är mycket bättre.

– Jag tror stenhårt på det här laget. Vi måste bara lära oss att spela i det här tempot.