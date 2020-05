Sia sjöng ny låt under coronagala

Sia överraskade med en ny låt under den liveströmmade välgörenhetskonserten Covid is no joke på lördagskvällen. Låten heter Saved my life och är skriven av sångerskan själv, i samarbete med Dua Lipa och beskrivs som en "klassisk Sia-anthem med stärkande budskap", skriver Vulture.

Sias framträdande, som hon sin vana trogen genomförde utan att visa sitt ansikte – den här gången placerad bakom en lampa – var kvällens finalnummer. Andra medverkande var komiker och stjärnor som Steve Carell, Elizabeth Banks, Will Ferrell och Gal Gadot.

Saved my life är Sias andra singel i år. I januari släppte hon Original, en del av soundtracket till filmen Dolittle.