Krister Uggeldahl recenserar M. Night Shyamalans senaste psykologiska rysare.

Säg M. Night Shyamalan och de flesta kommet att tänka på skräckfilmspärlan Sjätte sinnet, varför inte även på Unbreakable och The Village. Förstås kunde man också nämna titlar såsom The last airbender...