SFP ställer in sin partidag

Svenska folkpartiet ställer in sin partidag i maj på grund av coronaviruset.

På grund av det allvarliga läget med spridningen av coronaviruset ställer Svenska folkpartiet (SFP) in sin partidag. SFP:s partidag var planerad att arrangeras i Vanda den 15-17 maj. Samtidigt ställs även det planerade partifullmäktigemötet den 4-5 april in.

– Det enda ansvarsfulla i det här läget är att ställa in och återkomma sedan då läget så tillåter. Hälsan måste vara första prioritet, konstaterar SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff i ett pressmeddelande.

I det här skedet ser det ut som det kan gå till september innan partidagen hålls, men partistyrelsen håller koll på läget och sammankallar partidagen då läget så tillåter.

SDP meddelade tidigare att man ställer in sitt partifullmäktigemöte den 14 mars. Alla partier har meddelat att man ställer in diverse evenemang under den närmaste tiden.

Rubriken har korrigerats.