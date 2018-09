Sexguru: Sex är som potatis - ibland måste man äta med annan sås

Nya sexuella upplevelser lämnar spår i oss och påverkar våra sexuella preferenser, menar James Pfaus, professor i psykologi och neurovetenskap. Pfaus betonar vikten av de stunder man upplever något för första gången och hävdar att alla människor har fetischer.

– Det är som Cat Stevens sade:The first cut is the deepest, säger James Pfaus, professor i psykologi och neurovetenskap vid Concordia University i Montréal.

Nu handlar det emellertid inte om musikhistoria utan om sex. Om människors sexliv, och om råttors sexliv. Enligt Pfaus är de till syvende och sist inte så olika.

– Vi har sex för att föröka oss, ja, men för det mesta har vi sex för att det är roligt. Kanske till och med alla arter på den här planeten huvudsakligen har sex för njutningens skull, säger professorn.

Pfaus är huvudtalare på en internationell sexologikonferens som föreningen Suomen seksologinen seura arrangerar i Åbo. Föreläsningssalen är så gott som fullsatt under hans föreläsning på torsdagseftermiddagen.

Pfaus har undersökt den sexuella belöningens (sexual reward) och den första erfarenhetens inverkan på upphetsning och åtrå. Som syftningen på Cat Stevens låter förstå är den stor, både hos människor och hos djur.

Med sexuell belöning avser Pfaus framför allt orgasmen, men han påpekar att också upphetsning kan uppfattas som sexuellt belönande och något eftersträvansvärt. I bägge fallen betonar han vikten av den första erfarenheten: första gången man blir upphetsad, första gången man får en orgasm, första gången man får en ännu större orgasm, och så vidare.

– De första erfarenheterna har stor betydelse eftersom de lär hjärnan en ny sak. Efter det förstår din hjärna någonting nytt, din kropp förstår någonting nytt. Cat Stevens hade rätt. Det är som att äta choklad: när man en gång lärt sig det kan man inte bara glömma det, förklarar Pfaus med hjälp av en kulinarisk liknelse som inte blir den enda i sitt slag.

Enligt Pfaus styr belönande första upplevelser såväl människor som djur mot ett beteende som eftersträvar mer liknande upplevelser. Pfaus exemplifierar fenomenet genom att berätta om några manliga försöksråttor som utvecklade en fetisch för västar.

I samband med en undersökning klädde Pfaus och hans forskarkolleger några försöksråttor i små västar för att råttorna skulle hålla sig borta från varandra. Undersökningen gick ut på att kartlägga råttornas sexuella beteende och av en slump hade en del av råttorna sin första sexuella upplevelse, och orgasm, medan de hade västen på sig.

– Efter det kunde dessa hanråttor endast ha sex om de hade västen på. Det var bisarrt, de är råttor men de kopulerade inte om de inte hade västen på. Det var då det på allvar slog mig hur Pavlovsk betingning påverkar oss, utbrister Pfaus.

När Pfaus kommer i gång med sitt resonemang är åsnebryggan från råttor med fetisch för västar till människornas sexliv uppenbar. Pfaus konstaterar att också människor blir upphetsade av olika orsaker och i olika hög grad, och att alla inte tänder på samma saker.

– Vi är benägna att betrakta människor med fetischer som konstiga men egentligen är de inte det. De är likadana som alla andra, deras första erfarenheter är bara förknippade med specifika situationer eller till exempel föremål, säger Pfaus.

– Jag menar, bara att föredra en viss människotyp fram om en annan är att ha ett slags fetisch. Kanske allting är fetischer.

Men, påpekar Pfaus, att hejdundrande sexuella upplevelser påverkar det sexuella beteendet och styr det åt ett visst håll innebär inte att man ska underskatta betydelsen av omväxling. Pfaus uppmuntrar folk till att upprätthålla ett mångsidigt och omväxlande sexliv – utan att ge avkall på det man gillar. Han rekommenderar att människor som lever i parförhållanden prövar på omgivningsbyten, rollekar och nya sexställningar för att hålla sexlivet intressant.

– Det är som potatis. Ibland måste man äta den med en annan sås eller en annan tid på dagen. Tillred din potatis på olika sätt.