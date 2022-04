Sex och sånt är ute på en annorlunda skolturné

I onsdags åkte Yle Extrems program Sex och sånt ut på en skolturné för att tala om sex, sexualitet och identitetsfrågor med finlandssvenska niondeklassare. Eleverna kommer bland annat få uppleva en professionell dragshow.

Yle Extrems program Sex och sånt har testat det mesta. Det före detta radioprogrammet har i drygt 20 års tid svarat på unga lyssnares frågor om sex och samlevnad, ofta med hjälp av sexualrådgivare. Programmet har också gjorts som webb-tv i fem säsonger och under de senaste åren som podd på Arenan. Nu för tiden sänds gamla avsnitt av programmet i radio på lördagar, men den här veckan hade programmet också premiär för sin senaste skepnad: en skolturné med namnet Klimax.

Programledare under skolbesöken är Malena Holmström, som har lett programmet sedan 2016, och Märta Westerlund som slutade som programledare i Extrems morgonprogram i december i fjol. De träffar nior i Vasa, Kronoby, Grankulla, Karis och Borgå.

– Det ska bli kul att se hur de reagerar på vad vi säger och gör. Jag har höga tankar om publiken! Femton- och sextonåringar är så bra typer, säger Westerlund.

Showen är uppdelad i tre delar. Under den första timmen visas videomaterial från intervjuer med personer med olika bakgrund, könsidentiteter och sexuell läggning. I samband med intervjuerna kommer publiken kunna delta anonymt i diskussionsämnena som dyker upp. Under den andra delen av programmet kan eleverna gå runt mellan olika stationer som finns utplacerade i rummet. Extremprogramledaren Walter Fellman agerar dj under tiden, och en rökmaskin och färggranna ljus skapar en avslappnad stämning, berättar Westerlund och Holmström.

– Det ska kännas som en annorlunda miljö där man kan ta in allt i lugn och ro, säger Holmström.

– Och det ska märkas att vi kommer från Extrem, säger Westerlund.

Vid två av stationerna står en jättepenis och jättevagina i frigolit. Där kan eleverna testa att trä på kondomer eller bekanta sig med slicklapp. Vid ett pokerbord kan man spela memory med bilder av genitalier, och Svenska Yle-kollegan Björn Karlsson har designat ett mobilspel som går ut på att man ska fånga så många rumpor som möjligt som dyker upp på telefonskärmen.

– Jag skrev i manuset att "nu ska vi slicka röv tillsammans" men då sa Märta att vi kanske inte ska formulera det så, säger Holmström och skrattar.

Programledarduon berättar att de ser fram emot att åka ut och lära känna den unga målgruppen. De tillstår att Extrem befinner sig i ett brytningsskede och att det redan i flera års tid har talats om att allt fler unga har slutat lyssna på radio.