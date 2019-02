Sex dödsfall inom fyra veckor – Attendos äldreboende i Siilinjärvi granskas

Kommunen Siilinjärvi i Norra Savolax kräver en utredning om sex dödsfall på Attendos äldreboende Vänrikki, skriver Savon Sanomat. Kommunen vill utreda om dödsfallen varit naturliga eller om vanvård förekommit.

Sex personer dog inom fyra veckor i januari och februari på Attendos vårdhem Vänrikki. Dödsfallen inträffade enligt kommunens uppgifter på det effektiverade serviceboendet.

Enligt Attendo har det inte konstaterats någon felbehandling i samband med utredningen och bolaget uppger att en del av dödsfallen inträffade på avdelningen för fortsatt vård.

Under den senaste månaden har myndigheterna gjort två granskningar vid vårdhemmet, en planerad i början av februari och en överraskningsgranskning i slutet av januari. Granskningarna gjordes som en följd av respons från både anhöriga och branschfolk.

Enligt inspektionsrapporten ska nio av klienterna ha hållits bakom låsta dörrar utan att man skriftligt kommit överens om det, skriver Savon Sanomat. Det här kan strida mot lagen.

Enligt Savon Sanomat ska inspektören under sitt besök ha hört bultande bakom den låsta dörren. I rummet fanns en äldre person som tagits in på äldreboendet samma dag och som låsts in utan sin vilja. Den äldre trodde att den hamnat i fängelset.

Läkaren som vårdat klienterna på vårdhemmet uppger för Savon Sanomat att man till exempel inte följt med en hjärtsjuk klients blodtryck på rätt sätt.

Attendo uppger att man nu åtgärdat de brister som granskningarna lyft fram.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland börjar nu utreda problemen vid vårdhemmet.