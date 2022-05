I år är vinnaren svårtippad. Aldrig tidigare har ett deltagarland befunnit sig mitt i brinnande krig. Ska alla de sympatiröster det tros innebära räcka för att Ukraina ska ta sin tredje Eurovisionsseger? Eller kommer någon av kvällens starka ballader att ta hem det?

1. Tjeckien: We Are Domi – Lights off Föga överraskande får kvällens mest klubbiga låt fungera som feststartare. Kanske inte kvällens bästa sångerska, och måhända ett lite väl flaxigt aerobics...