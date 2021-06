Serien I may destroy you dubbel Bafta-vinnare

Michaela Coel blev stor vinnare när brittiska tv-galan Bafta hölls i London på söndagen.

Coel utsågs både till bästa skådespelare och vann som producent kategorin bästa miniserie för hyllade I may destroy you, som handlar om sexuella övergrepp. I maj vann Coel dessutom Baftas för bästa manus och regi för samma serie när galans första del hölls.

I sitt tacktal hyllade hon de särskilt anställda vid flera brittiska film- och tv-inspelningar som ska se till att inga sexuella övergrepp begås när intima scener spelas in.

– Tack för att ni finns i vår industri, för att ni gör inspelningarna mer säkra och sätter upp fysiska, känslomässiga och professionella gränser så att vi kan skapa verk om utnyttjanden och maktmissbruk utan att själva utnyttja eller begå övergrepp, sade Coel enligt The Guardian.

Coel och serien, som visas på HBO Nordic, har vunnit flera tunga tv-priser sedan premiären förra sommaren. Däremot nobbades den i vintras helt av Golden Globe-juryn, vilket skapade rubriker.

Bland andra vinnare på Bafta-galan märks Inside no 9 för bästa komediserie och Save me too för bästa dramaserie, och Paul Mescal vann överraskande pris som bästa skådespelare för Normal people. Det priset och vinsterna för I may destroy you gjorde att förhandsfavoriten, Steve McQueens Small axe, fick nöja sig med pris för bästa birollsinnehavare (Malachi Kirby).

Och The crown fick inga priser alls.