Serie A-klubbarna överens om lönesänkningar

Nästan inga inkomster men fortsatt höga lönekostnader. Det är en ekvation som inte går ihop.De italienska Serie A-klubbarna måste radikalt kapa utgifterna – och ligaföreningens uppmaning att sänka spelarlönerna fick ett unisont gensvar.

Efter ett möte – via länk – på måndagen påpekade ligan att situationen för klubbarna är allvarlig och kräver omedelbara åtgärder. Förslaget är att lönekostnaderna kapas med en tredjedel om säsongen inte kan avslutas och med en sjättedel om ligan kan återstarta.

Men det är upp till varje klubb att förhandla med spelare, tränare och andra personer kopplade till laget.

19 av 20 klubbar röstade ja till förslaget. Juventus avstod från att rösta eftersom klubben redan träffat överenskommelser med sina spelare och tränare. Klubben uppges på så sätt spara runt en miljard kronor.

Serie A-spelet har varit uppskjutet sedan den 9 mars på grund av pandemin. Ligan skulle enligt planerna spelas färdig senast 30 maj. Men under rådande omständigheterna är det högst osäkert om ligaspelet kommer igång igen under våren. Det italienska fotbollsförbundets ordförande Gabriele Gravina sade i söndags att säsongen mycket väl kan avslutas så sent som i oktober om det är nödvändigt.

Det europeiska fotbollsförbundet, Uefa, har uppmanat samtliga medlemsländer att försöka avsluta sina säsonger. Om så inte sker kan aktuella klubbar uteslutas från Champions League och Europa League nästa säsong.