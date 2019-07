Sent mål försvårade HJK:s läge inför returmötet

Crvena Zvezda tog en säker 2-0-hemmaseger över HJK i Champions League-kvalets andra omgång. Det andra insläppta målet svider, medger HJK:s Toni Koskela.

Gårkvällens sena möte mellan Crvena Zvezda, även känt som Belgrads Röda Stjärna, och HJK i Champions League blev som förutspått en tuff match för Helsingforslaget.

Hemmalaget i Belgrad, som stöttades av över 30 000 anhängare på läktarna, inledde matchen starkt och hade under de första tjugo minuterna några riktigt bra lägen. I 26 minuter lyckades HJK avvärja försöken, men i den 27:e nickade anfallaren Richmond Boakye 1-0 åt Röda Stjärnan.

I den andra halvan fick HJK i större utsträckning ordning på spelet och hotade hemmalagets mål via några snabba anfall. Ett bortamål skulle ha varit livsviktigt för HJK med tanke på returmötet, men så blev det inte. I stället stod Röda Stjärnans Milan Pavkov för kvällens andra mål i den nittionde minuten efter en svag rensning av HJK:s back Henri Toivomäki.

HJK:s lots Toni Koskela ser det positiva i matchen trots förlusten.

– Motståndaren var just så stark som vi förväntat oss. Vi klarade av karusellen under de första tjugo minuterna och så fick vi vårt spel med boll och fungera bättre i andra halvleken. Där borde vi ha spelat mer rätlinjigt in i boxen och skapat fler chanser, säger Koskela på klubbens hemsida.

Då lagen möts nästa onsdag i Helsingfors står HJK inför en stor utmaning. Det krävs åtminstone tre mål för avancemang.

– Det sena 2-0-målet svider självklart, men vi måste ta med oss det positiva ur matchen. På hemmaplan på konstgräs kan vi med säkerhet utmana Röda Stjärnan, bäddar Koskela.