Engelska Opera Rara har hittat sin nisch genom utgivningen av rariteter. Inspelningen av Rossinis Semiramide med periodmusiker i originalversion är på många sätt förtjänstfull.

Orchestra of the Age of Enlightenment & Opera Rara Chorus. Dirigent Sir Mark Elder. I rollerna: Albina Shagimuratova, Daniela Barcellona, Mirco Palazzi, Barry Banks med flera. (Opera Rara)

"Musikbranschen är ett grymt och grunt penningdike, en lång plastad korridor där tjuvar och hallickar får härja ostörda medan rättskaffens män dör som hundar. Det finns också en negativ sida." När den legendariske gonzo-journalisten Hunter S. Thompson skrev dessa ord avsåg han nog främst rockmusikbranschen. Men man får inte glömma att de stora skivbolagen inte skulle ha ägnat sig lika intensivt åt klassisk musik om det inte vore för megavinsterna de gjorde från popskivor. Numera är det bara en handfull skivbolag som tjänar någorlunda hyggligt på att ge ut konstmusik. Opera är en speciellt dyr verksamhet och inspelningar av kompletta verk är nu mer än någonsin en nischverksamhet. En operainspelning som säljer i 30 000 exemplar betecknas som en stor succé och då är det ganska sannolikt att Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Juan Diego Florez, Renée Fleming eller Joyce DiDonato finns på rollistan.

Opera Rara är ett engelskt skivbolag som inte har råd med dylika stjärnor. Denna stiftelse är helt beroende av privata donationer och skivförsäljning. De senaste 40 åren har man med en begränsad budget ändå lyckats spela in femtio kompletta operor, varav trettio världspremiärer, och hjälpt att återuppliva intresset för tonsättare som Meyerbeer, Mayr, Mercadante och Pacini. Donizettis många okända verk (han skrev närmare 75 operor) hör till Raras specialiteter.

Rossinis Semiramide (1823) kan knappast kallas ett okänt verk och det existerar faktiskt redan sex olika inspelningar. Men den mångsidige brittiske dirigenten sir Mark Elder, som även är Opera Raras konstnärliga ledare, ville ta fram originalversionen med det olyckliga slutet och inte alltför många utsmyckningar. Dessutom kunde han lita på stöd av tidig musik-specialisterna i Orchestra of the Age of Enlightenment; en mer lyhörd ensemble hittar man inte i England som klarar av både col canto-ackompanjemang och Rossinis "start-och-stopp-stil". Men samtidigt är Semiramide ett väl genomkomponerat verk. Visst, fyra timmar blir lite för mycket av det goda (framför allt första akten). Librettot, som tar avstamp i Voltaires pjäs, är dock onekligen gripande, som en bel canto-tonsättning av Game of Thrones blandad med Aischylos drama Orestes.

Femton år har förflutit sedan Babyloniens drottning Semiramide mördade sin man, tillsammans med prins Assur. Hennes son försvann i samma veva och antas vara död. Men Arsace adopterades på annat håll och har blivit en duktig militär. När Semiramide ska välja en efterträdare blir hon begeistrad av den stilige officeren, omedveten om att det är hennes förlorade son. Men Arsace planerar att gifta sig med Azema och Assur har siktet inställt på både tronen och samma prinsessa. "Winter is coming", som det illavarslande brukar heta i Game of Thrones.

Joan Sutherland och Marilyn Horne (i byxrollen som Arsace) hjälpte att återuppliva Rossinis dramatiska mästerverk under 60- och 70-talet. Joan "La Stupenda" Sutherlands halsbrytande vokala volter är inte längre på modet men radarparets inspelning, med maken Richard Bonynge på dirigentpulten, förblir en klassiker.

Den ryska koloratursopranen Albina Shagimuratova tolkar den fantastiskt svårsjungna titelrollen avsiktligt med mindre virtuositet än Sutherland, men med desto större inlevelse. Mezzon Daniela Barcellona kan mäta sig i alla avseenden med Hornes legendariska tolkning. Shagimuratova och Barcellonas två duetter, framför allt Ebbene, a te, ferisci, är fullständigt perfekta. Mirco Palazzi (Assur) har en basröst som kan låta förtroendeingivande samtidigt som den är olycksbådande.

Denna mastiga version av Rossinis bästa opera seria erbjuder flera chanser för solisterna att lysa i rampljuset. Opera Raras kör figurerar flitigt och är fullkomligt strålande. Men som så ofta när det gäller denna genre borde man nog se verket för att riktigt kunna uppskatta det.

Opera Raras nästa projekt är Puccinis debut Le Villi (Häxorna) som inte har hörts i den ursprungliga enaktsversionen sedan 1880-talet.

Albert Ehrnrooth