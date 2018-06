Semesterfirarens minneslista – fixa det här innan du flyr till sommarstugan

Semestertiderna är snart här och många finländare tar sitt pick och pack och flyttar ut till sommarstugan. Det finns några grejer att minnas innan du lämnar ditt hem.

För att få en behagligare och luktfri återvänd till ditt hem lönar det sig att fixa några grejer innan du åker till sommarstugan. Organisationen LVI-Tekniset Urakoitsijat tipsar om fem praktiska grejer.

Vattenlåset behöver en liten mängd vatten för att fungera ordentligt. Vattnet hindrar de illaluktande avloppsodörerna att ta sig in i lägenheten eller huset. Då det är varmt ute avdunstar vattnet i vattenlåset. Golvvärme bidrar också till avdunstningen. Därför lönar det sig att se till att du eller någon annan besöker hemmet med jämna mellanrum och öppnar kranarna. Det gamla tricket att hälla matolja i avloppet rekommenderas inte. Det bidrar till onödig belastning av rengöringen av avloppsvattnet och det leder också lätt till stockning.

För att undvika vattenskador ska både disk- och tvättmaskinens kranar vara avstängda då de inte används. Det här är extra viktigt då du lämnar hemmet och ingen är där och upptäcker en potentiell vattenskada. Speciellt diskmaskinsslangar orsakar många vattenskador. Hål i slangen upptäcks sällan då slangen ofta är undangömd bakom köksskåp.

Värmesystemets cirkulationspump lönar sig att stänga av då du lämnar hemmet. Pumpen är ändå bra att sätta i gång med jämna mellanrum för att undvika att slagg fastnar i drivhjulet och senare hindrar pumpen från att fungera under uppvärmningssäsongen.

Vattnet som cirkulerar i pumpen är inte så värst klart och kan innehålla en hel del smuts från till exempel insidan av rören och apparaterna. Det här hör till och orsakar vanligtvis inga problem. Det räcker med att hålla i gång cirkulationspumpen någon minut några gånger under sommaren.

Ventilationen är viktig för ett hus. Utan fungerande ventilation samlas det fukt i huset som kan skada byggnaden. Det lönar sig alltså inte att stänga ventilationsöppningarna, utan lämna dem på glänt. Att lämna luftkonditioneringen på kräver inte heller så mycket energi. Luftkonditioneringens elförbrukning är rimlig och under sommaren går ingen dyr varmluft till spillo. Dessutom kommer kall luft in under natten, som minskar på behovet av att kyla ner huset på dagen.

Då det äntligen är dags för semester, kom ihåg att koppla av och njuta. Med hjälp av de här fyra små åtgärderna mår ditt hem bra och du behöver i varje fall inte oroa dig för det.