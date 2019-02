Sean Bergenheim ställer upp i riksdagsvalet

View this post on Instagram

Koulutus - Terveys - Ympäristö! Lähden ehdolle eduskuntavaaleihin ja toivon etten ole katsomossa kun päätetään miten meidän ja lastemme tulevaisuudesta päätetään. Haluan helpottaa lapsiperheiden arkea, tehdä töitä sen eteen että lapsemme saavat mahdollisimman hyvän lähdön koulutielle ja elämään ja että vanhemmista huolehditaan arvokkaasti, heidän ansaitsemalla tavalla. Päättäjien tärkeimpiä tehtäviä ovat kansan hyvinvoinnista huolehtiminen, niin psyykkisestä kuin myös fyysisestä. Näen ilmastonmuutoksen ja ympäristöasiat Suomelle mahdollisuutena - me voimme näyttää tietä muille. Sillä on väliä mitä me teemme täällä! Ystävät ja vielä tässä vaiheessa tuntemattomat; jos arvomaailmamme kohtaavat niin laittakaa sanaa liikkeelle (Tykkää - Jaa - Puhu). Se on suurin apu mulle ja sille että pääsisin tekemään töitä sun ja perheesi hyvinvoinnin ja tulevaisuuden eteen. Avaan lisää ohjelmasta ensi viikolla kun puolue ja mun nettisivut julkistetaan! . . . . . . . . . . . . . . #eduskunta #vaalit2019 #koulutus #terveys #ympäristö #lapsiperheet #lapset #liikunta #hyvinvointi #tulevaisuus #suomi #finland