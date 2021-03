Se vårens finlandssvenska konsertprogram på HBL

Kvällens konsert är en fortsättning på Svenska pensionärsförbundets virtuella kulturprogram under coronatider. Projektet som inleddes med talkshowen "Nämen hej! Är det du?!" och som sändes fyra söndagar i rad med start den 28 februari fortsätter nu med fyra konserter och en avslutande önskekonsert. Projektet har kunnat förverkligas tack vare de stipendiemedel som tilldelats Svenska pensionärsförbundet. Bidraget är den tredje omgången av Svenska kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma Kultur under tiden-satsning under coronakrisen. Bidraget är avsett att stärka frilansande konstnärers och kulturarbetares sysselsättning samtidigt som det gynnar många äldre personer.

Alla delar av kulturprogrammet publiceras på www.spfpension.fi, på de finlandssvenska tidningarnas webbplatser och kan också ses på finlandssvenska närtevekanaler.