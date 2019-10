Se bilderna från de tios dag – en dag av både glädje och nervositet

I går var det dags igen. Dagen som är startskottet för en av Svenskfinlands mest värnade traditioner. På De tios dag samlades de förväntansfulla kandidaterna som hoppas bli Finlands lucia 2019.

– Lucia är en viktig tradition som skänker ljus och värme under den mörka vintertiden, inleder Folkhälsans förbundschef Viveca Hagmark strax innan det traditionsenliga morgonmålet börjar.

Croissanter, frukter och smoothies står uppdukade inne i det lilla rummet i Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan i Helsingfors.

På rad sitter tio luciakandidater i åldrarna 18 till 24 år. De sitter alla med ryggen mot fönstren, vända mot press och arrangörer. Bland de senare råder en uppsluppen stämning men kandidaterna ser överlag ganska nervösa ut. De träffade varandra för första gången tidigare under morgonen.

Så småningom får kandidaterna presentera sig. Den första av dem blir lite överrumplad och måste snabbt tugga klart maten hon har i munnen. Efter presentationen har de blivit lite varmare i kläderna och nervositeten tycks avta.

En av dem som sitter inklämd i rummet, förutom journalister och representanter från Folkhälsan, är förra årets lucia Elin Qvist.

– Det var så klart jättepirrigt men jag minns det ändå med värme, säger Grankullatjejen när hon minns tillbaka på den här dagen.

Lucia har alltid varit en viktig dag för henne och det har knappast förändrats efter förra årets upplevelse.

– Det här är ju en upplevelse som jag alltid kommer bära med mig och luciadagen är så klart ännu mer speciell för mig nu, säger hon medan vi sitter i de gröna sofforna där kandidaterna får komma och sätta sig en stund mellan fotograferingarna.

Hon passar på att ge lite tips och råd till några av de tio när de får en stund över. Inte minst vad gäller den filmade sången som väntar på Hufvudstadsbladets redaktion under eftermiddagen.

Den som vinner omröstningen och tar hem titeln i år har ett hektiskt schema att vänta. Besök på sjukhus och många uppträdanden. Som tur är får lucia, tärnor och kör hjälp med skjuts från ställe till ställe, framför allt i huvudstadsregionen.

– Förra året blev det runt 3 500 kilometer och 100 uppträdanden på fem veckor, säger Patrik "Pati" Limnell som varit "luciapappa" i nio år.

Han är precis som de andra luciamammorna och luciapapporna pensionär och gör det här som volontärarbete. Han framstår som något av en ledargestalt bland de andra. Han har ju trots allt gjort detta i ett knappt decennium.

Under lunchen är han också en av flera som håller tal. Något han gör med stark och tydlig stämma.

– Det finns något jag framför allt vill lyfta fram här och det är klockan. Att kunna hålla tiden är avgörande med så många hållpunkter under dagen, säger han.

Orden är förstås riktade till den blivande lucian och hennes kör.

Även Elin Qvist håller tal med en uppmaning till kandidaterna.

– Se till att kampanja i sociala medier.

Under dagen påminner många om luciainsamlingen. Det är också det många kandidater pratar om när de får frågan varför de tycker att lucia är viktigt. Och visst har det samlats in en hel del pengar under luciainsamlingen genom åren. Förra året drog man in 193 000 euro.

Vem som blir Finlands lucia 2019 får vi veta om en dryg månad. Omröstningen öppnar nu på söndag den 27 oktober.

