Se bilderna från ceremonin - Viking Lines nya fartyg firade kölsträckning

Byggandet av Viking Lines nya fartyg Glory framskrider enligt tidtabellen. I dag var det dags för kölsträckningen på skeppsvarvet i Kina och 2021 inleds trafiken på rutten Åbo-Stockholm.

Kölsträckningsceremonin är en gammal skeppsbyggartradition, där man placerar ut mynt under fartygets köl för att ge lycka under byggandet. Under ceremonin lyfts fartygets första sektion på plats i varvets byggnadsdocka, där mynt placerats ut ovanpå kölblocken.

När fartyget är klart för sjösättning tar man tillvara lyckoslantarna som svetsas samman som en del av masten.

Viking Lines nya klimatsmarta kryssningsfartyg har väckt ett stor intresse. Den namngivningstävling som ordnades i april gav upphov till mer än 22 000 namnförslag. Från och med december 2019 är det möjligt att börja boka resor med det nya fartyget.

