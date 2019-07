Jonathan Jones har under åren fått mycket kritik för att inte alls förstå sig på de olika konstriktningarna som uppstod på 1900-talet.

Med anledning av Pontus Kyanders Impuls-kolumn "Nyttig bakläxa" (HBL 21.7): Helene Schjerfbecks konst tål väl att ställas ut i England och på Royal Academy of Arts! Hennes konst har fått strålande recensioner i engelska tidningar såsom The Guardian (en artikel där Schjerfbeck jämförs med Edvard Munch), The Times, Evening Standard och Time Out, enda undantaget är den senaste artikeln av Jonathan Jones i The Guardian.

Jones har under åren fått mycket kritik för att inte alls förstå sig på de olika konstriktningarna som uppstod på 1900-talet. Kanhända detta beror på att konstkritikern ifråga över huvud taget inte studerat konst. Dessutom lär han av någon orsak vara negativ till alla de utställningar som ordnas på Royal Academy of Arts.

Schjerfbecks målningar har på 2000-talet bland annat ställts ut i Hamburg, Haag, Paris, Frankfurt, Stockholm och Tokyo. Utställningarna har varit en succé och det förutspår jag också att utställningen i London blir.