Scheinin om IS-kvinnorna: ”Att resa till ett krisområde är inte ett brott”

Professor Martin Scheinin påpekar att det inte är brottsligt att resa till ett krisområde. Därmed kan IS-kvinnorna inte åtalas för sitt beslut att resa till terrororganisationen Islamiska staten.

Professorn i internationell rätt och mänskliga rättigheter Martin Scheinin tar på Twitter ställning till de legala aspekterna i al-Hol-frågan. Scheinin är professor vid European University Institute i Florens.

Enligt Scheinin är det problematiskt att säga att kvinnorna som rest till terrororganisationen Islamiska staten (IS) inte ska erbjudas hjälp. Det är ett svar på finansminister Katri Kulmunis (C) uttalande om att Finland inte behöver hjälpa vuxna personer som självmant åkt till IS för att delta i terroristisk verksamhet.

– Att resa till ett krisområde är inte ett brott. Att delta i en väpnad konflikt i enlighet med lagen är inte ett brott. Olagliga krigshandlingar är i första hand krigsbrott, inte terrorism. IS-sympatier eller att resa med en IS-man är inte terroristisk verksamhet, skriver Scheinin.

Scheinin påminner om att brottsrubriken resa i syfte att begå ett terroristbrott tillkom i strafflagen så sent som i november 2016. Enligt honom har kvinnorna rest före det och kan därmed inte åtalas för brottet.

Detsamma gäller bland annat deltagande i utbildning för ett terroristbrott och rekrytering för ett terroristbrott. Båda tillkom så sent som 2018.

– De av kvinnorna som begått andra brott bör ställas till svars, men allt detta avgörs bäst i Finland, skriver Scheinin.

Kring tio kvinnor och trettio barn befinner sig på lägret al-Hol i Syrien. Tills vidare finns inga uppgifter att någon av dem är misstänkt för brott.

Scheinin har även tidigare kritiserat Finlands terrorismlagstiftning. Bland annat anser Scheinin att terrordådet i Åbo 2017 inte ska betraktas som ett terrordåd.

Enligt Scheinin lyckades Egentliga Finlands tingsrätt inte bevisa att gärningsmannen i Åbodådet hade ett terroristisk syfte, vilket är en förutsättning för att ett brott ska betraktas som terroristiskt.