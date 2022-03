Sauli Niinistö dryftar Natomedlemskap i Financial Times – korrigerade tidningens rubrik

President Sauli Niinistö varnar för en eskalering av situationen i Europa i en intervju för Financial Times. Huvudalternativen för Finland är Natomedlemskap eller fördjupat försvarssamarbete med USA och Sverige, anser han.

Rysslands invasion av Ukraina innebär ett nytt säkerhetspolitiskt läge för Finland, konstaterar president Sauli Niinistö.

– Utgångspunkten är att vi tittar på något annat än att fortsätta som vi har det, säger han i en kommentar om Finlands säkerhetspolitiska situation i en intervju med tidningen Financial Times.

Niinistö ser säkerhetspolitiska fördelar med alla de alternativ som just nu debatteras – men också risker.

– Jag förstår mycket väl att till exempel (ett medlemskap i) Nato kan se ut som att våra bekymmer är över. Men alla olika alternativ medför risker vi måste ta hänsyn till. För närvarande är den stora risken en eskalering av situationen i Europa, tillägger han.

Enligt artikelns ursprungliga rubrik skulle Sauli Niinistö i intervjun ha varnat för att en finländsk ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato skulle medföra en risk för en eskalering av situationen i Europa.

Men presidentens kansli gick kort efter publiceringen ut med en precisering. Enligt kansliet hade Financial Times i rubriken fått uttalandet om bakfoten, även om innehållet i själva artikeln var rätt. Niinistö hade enligt kansliet kommenterat eskaleringen i allmänhet och Finlands specifika linje i frågan om Natomedlemskap som separata angelägenheter.

På sitt eget Twitterkonto skriver Niinistö att ordet "inte" glömdes bort i rubriken.

Niinistö talade alltså om risker och fördelar med ett eventuellt Natomedlemskap, men kopplade inte de bedömningarna till en eskalering av situationen i Europa.

Intervjun ges sedan Niinistö i början av mars var i Washington, där han på ett möte med USA:s president Joe Biden diskuterade frågan om fördjupat försvarssamarbete.

I en färsk opinionsmätning gjord av Yle sade 62 procent av de tillfrågade finländarna att de vill att landet ansluter sig till Nato, medan bara 16 procent var emot Nato-medlemskap.

Stödet för ett finländskt Natomedlemskap har historiskt legat betydligt lägre, kring 20 procent. Men det politiska landskapet har förändrats dramatiskt sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina – ett annat europeiskt land utanför Nato – den 24 februari.

Finlands regering förbereder just nu en säkerhetspolitisk vitbok, där frågan om Natomedlemskap analyseras. Frågan väntas tas upp av riksdagen under våren.

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har tidigare under Ukrainakriget sagt att "just nu är inte rätt tidpunkt att ansöka om Natomedlemskap".

Frågan om ett medlemskap i Nato har blossat upp som en het fråga även i den svenska debatten i skuggan av Ukrainakriget. Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) har liksom Niinistö varnat för att en svensk Natoansökan skulle kunna destabilisera läget ytterligare, men har inte stängt dörren för att fortsätta diskussionen om Natomedlemskap.

Moderatledaren Ulf Kristersson höjde i veckan temperaturen i debatten genom att i en debattartikel i Dagens Nyheter skriva att "en regering som jag leder kommer att lämna in en Natoansökan, om det efter valet finns majoritet för medlemskap i riksdagen".