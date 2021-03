Testet kostade alltså 230 euro!! Det är ju inte helt klokt.

Matts Dumell (HBL 14.3) ondgör sig över de ohemula covid-19-testpriserna i Finland. Håller med till 100 procent och vill härmed uttrycka min frustration över denna utsugning. Priserna för mig var inte desamma som för Dumell, men likväl groteska.

För en vecka sedan återvände jag efter tre månader i Finland till Brooklyn, NY där jag är bosatt sedan många år. Givetvis var jag tvungen att PCR-testa mig privat för att få det certifikat som krävs för att kunna stiga ombord på ett flygplan. Helt ok. Jag betalar mer än gärna för denna service eftersom man ju skall undvika att resa under dessa tider. Men testet kostade alltså 230 euro!! Det är ju inte helt klokt. För att få en privat tid till Terveystalo för att testa sig och få detta certifikat måste man dock först för 20 euro chatta med en läkare och få en remiss.

Eftersom alla direktflyg till USA är inhiberade på grund av pandemin var jag tvungen att flyga via Europa. Jag flög via Amsterdam och för nederländarna räcker inte PCR, utan man måste visa upp bevis på negativt snabbtest. Detta test kunde göras på flygplatsen för 179 euro. En vecka efter min ankomst till New York fick jag ett e-postmeddelande från Terveystalo att en ny faktura borde betalas. Ytterligare 20 euro krävdes nu för den signerade pdf-filen (PCR-certifikatet) som skickades per e-post (alltså inget papper eller bläck krävdes). Slutsumman för mig var alltså 449 euro. Kanske kunde myndigheterna lägga sig i lite och sätta gränser för denna utpressning?

