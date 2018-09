Satellite Stories firar med att sätta punkt

Efter nästan ett decennium tillsammans valde det finska indiebandet Satellite Stories i våras att lägga ner. – Vi började alla märka att allt inte stod rätt till i bandet, säger gitarristen Marko Heikkinen.

Det hela började när två av medlemmarna i Satellite Stories gick på samma kurs vid Uleåborgs universitet. De kände inte varandra men började vid ett tillfälle prata om amerikanska gruppen Vampire Weekend, som då hade släppt sitt första album. Konversationen blev också startskottet för det finska indiebandet.

– Både jag och sångaren kände sedan en av de två som gick på kursen och det var så vi började spela tillsammans, säger gitarristen Marko Heikkinen.

Heikkinen, Esa Mankinen, Jyri Pesonen och Olli-Pekka Ervasti har sedan dess släppt fem album, varit på flera internationella turnéer och blivit ett av de mest framgångsrika indiebanden från Finland. De har arbetat med producenter som Barny Barnicott, som även jobbat med Arctic Monkeys och Editors, och skaffat sig en stor beundrarskara.

– Jag kände att det hela tog fart 2013 när vi släppte vårt andra album. Då spelades våra låtar mycket på radiokanaler i USA och vi blev bokade till festivaler.

Trots en framgångsrik karriär meddelade Satellite Stories i våras att de efter tio år lägger ner. Medlemmarna hade då bestämt att det nyligen släppta albumet Cut Out The Lights skulle bli deras sista. Heikkinen berättar att det började luta åt det hållet redan efter att de blev klara med fjärde albumet Young Detectives.

– Efter det tog vi inga pauser och sedan började vi alla märka att allt inte stod rätt till. Vi var trötta och inte så entusiastiska längre. Därefter började vi prata om vad som var fel i bandet och vi insåg att vi alla hade tänkt att vi borde få ett slut på det. Så det blev själva beslutsprocessen, säger Heikkinen.

– Jag tror att jag fått väldigt mycket från musikindustrin. Jag har fått resa i tio år och sett en massa ställen och träffat en massa människor. Men jag har saknat kontakt med andra. Det är väldigt svårt att få kontakt med människor som inte är med i bandet eftersom vi alltid är tillsammans.

Låten Miracle på nya albumet handlar om en sorts isolation som bandmedlemmarna upplevt när de turnerat, även om de samtidigt tyckt om att turnera. Heikkinen förklarar att den här sortens isolation inte bara infinner sig på hotellrummet mellan spelningarna utan även när man slutligen kommer hem från turnén.

– Ditt hem börjar kännas som ett ställe där du bara är tillfälligt. Sedan är du på turné igen och då måste du hela tiden vara tillgänglig och spela låtar. Det blev en dålig känsla för oss.

– Sen finns det också en annan sorts isolation. Efter tio år kan jag inte så mycket annat än indiemusik och musik överlag. Det är väldigt svårt för mig att prata med personer som har normala liv. Jag blir exalterad över väldigt specifika sånger och saker och det finns ingen som jag kan prata om det med.

När bandmedlemmarna väl bestämt sig för att lägga ner ville de ändå ge sina fans ett värdigt slut. Det innebar dels ett sista album, dels en avslutande turné.

– När vi först meddelade att vi slutar var många fans i chock så det blev en ganska deprimerande tid för oss i bandet. Men sedan skrev vi att vi skulle släppa ett album och åka på turné och nu känns det som att fansen har accepterat det.

Cut Out The Lights släpptes i början av september och skiljer sig från Satellite Stories tidigare album på flera sätt. Bandet valde bland annat att producera albumet på egen hand.

– Vi producerade också vårt andra album själva men det var för att vi inte hade pengar. Nu gjorde vi det medvetet. Men jag tror att albumet har en mer avslappnad känsla som följd av att vi inte jobbade i en studio utan gjorde det mesta hemma.

– Vi hittade inte rätt person att jobba med. Du drömmer alltid om att jobba med Brian Eno eller någon annan typ som producerar hits, men nu blev det så här.

Tidigare tänkte bandet att de måste skapa snabba och energiska låtar med mycket som händer för att se till att lyssnarna inte blir uttråkade. Nu håller de inte lika hårt på den inställningen och nya albumet innehåller därför fler långsamma låtar och akustiska gitarrer.

– Min favoritlåt på albumet är Cut Out The Lights. Den har en viss känsla som de andra låtarna saknar. Den fångar också in albumets narrativ.

– Att det inte alltid behöver vara ett slut, bara ett slut på en viss fas i livet. Livet slutar inte, även om det är något som slutar.

Heikkinen säger att både bandmedlemmarna och musiken de gör har utvecklats under de senaste tio åren. Från att ha fokuserat mycket på de individuella instrumenten står sångerna mer i fokus nu. Heikkinen tror också att allt resande har gjort bandet starkare och mer balanserat.

– I början hade vi en så liten produktion att vi bara hade en skåpbil där alla måste sova på golvet när vi turnerade. Vi har kämpat oss igenom olika stunder och lärt oss att lita på varandra. Och jag tror på uttrycket "familjer som reser tillsammans håller ihop".

Under åren har det funnits många höjdpunkter. Heikkinen berättar bland annat om känslan när de i början av karriären spelade på en festival i Spanien och ett par tusen kom dit för att se dem. Ändå tror han inte att det kan bli mer Satellite Stories-musik i framtiden, inte ens efter en lång paus.

– Jag tror att enskilda bandmedlemmar kommer att fortsätta göra musik för att vi alla älskar det.

– Men i början kommer alla nog hålla det ganska hemligt och diskret, bara för att det är roligt. Och göra musik som inte kan kopplas till Satellite Stories.

– Jag vet inte riktigt. Jag vill ta en paus från dem men Uleåborg är en så liten stad att det knappast är möjligt, säger Heikkinen och skrattar.

– Jag skulle vara tvungen att flytta härifrån.

Heikkinen påpekar också att han aldrig hade kunnat ana hur bra musikkarriären skulle gå när de började.

– Jag kommer bära så många minnen med mig. Du tror aldrig att sådana här saker ska hända när du kommer från Uleåborg.