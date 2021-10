Säsongsinfluensan ska motas i grind med två miljoner vaccindoser

Hittills har inte ett enda fall av säsongsinfluensa registrerats i Finland. I Europa ökar smittfallen något, men om en epidemi är på uppseglande eller inte är svårt att säga. Mycket beror på hur vi börjar resa igen.

För tillfället håller epidemiologer i Finland inte bara ett öga på coronasiffrorna, utan granskar också hur säsongsinfluensan beter sig ute i världen.

– Både på södra och norra halvklotet är influensaaktiviteten betydligt lägre än under tidigare år. De bekräftade fallen har varit betydligt färre än förr trots att man testat nästan lika mycket som tidigare, i en del länder till och med mer än förr, säger Niina Ikonen, specialsakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.

Både A- och B-virus är aktiva för tillfället. I Europa är det mest A-influensan H3N2 som däckat folk på senare tid, men antalet smittfall och balansen mellan de olika A- och B-virusstammarna har varierat mellan länderna.

– Jämfört med föregående tvåveckorsperiod har influensafallen ökat ute i Europa under de två senaste veckorna. Smittfallen är ändå få jämfört med tidigare år. Än kan vi inte tala om en epidemi, men vi ser att fallen blir fler och att det finns potential för en sådan, säger Ikonen.

Hon säger att det just nu är svårt att veta om Finland kommer att drabbas av en regelrätt epidemi eller inte. Normalt landar säsongsinfluensan i Finland i november och slår till med full kraft mellan januari och mars.

En blick i backspegeln visar att endast 53 fall av influensa har laboratoriesäkrats och registrerats i Finland under de senaste tolv månaderna. Åren innan coronapandemin registrerades 12 000–38 000 fall per säsong. Fler än så insjuknade förmodligen eftersom enbart de smittfall som verifierats i laboratorium förs in i registret över smittsamma sjukdomar.

Influensa är inte en vanlig förkylning, utan en snabbt framskridande virusinfektion i de övre luftvägarna. Normalt insjuknar 5–15 procent av befolkningen. Normalt friska vuxna tillfrisknar oftast efter 1-2 veckors vila. Riskgrupper drabbas lättare än andra av följdsjukdomar som inflammationer i öron och lungor. Gravida kan råka ut för missfall eller för tidigt förlossningsstart. Som riskgrupper räknas personer över 65, gravida, barn under 7 år och personer med nedsatt motståndskraft på grund av olika sjukdomar. Vaccinet ges kostnadsfritt till dem samt till vårdpersonal, personer som inleder militärtjänst och personer som bor på flyktingförläggning eller sitter i fängelse. Inom oktober väntas gratis vaccin också börja gälla för närstående till personer särskilt utsatta för svår influensa. Influensaepidemierna kommer varje vinter i mer eller mindre aggressiv form. När en helt ny influensa av A-typ ibland drabbar ovanligt stora folkmängder över hela världen kallas det pandemi. Influensa startar oftast med hög feber, men ger också muskelsmärtor, huvudvärk och illamående. Den smittade för smittan vidare redan en dag innan symtomen bryter ut och 3–7 dagar efter det. Inkubationstiden är 2–3 dagar.

Ikonen menar att lugnet kan vara bedrägligt.

– Eftersom influensavirus trots allt är i omlopp är det ytterst viktigt särskilt för personer i riskgrupper att låta vaccinera sig. När begränsningarna luckras upp och folk börjar resa är det sannolikt att influensan landar också här. Det kan antingen ske mycket snabbt eller först efter årsskiftet.

Ikonen uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion att stanna hemma i stället för att smitta ner andra på arbetsplatsen, i skolan eller på daghem.

Finland har i år köpt in två miljoner doser influensavaccin. Det är mer än i fjol då så många ville vaccinera sig att de 1,8 miljoner vaccindoserna tog slut i förtid. I år har Finland köpt in 118 000 doser i form av nässprej för barn mellan 2 och 6 år. Resten är injektioner av ett fyrvalent vaccin, som ska skydda mot två virusstammar av B-influensa och två av A-influensa. Vaccinet har redan börjat distribueras till vården.

Influensavaccinernas effekt varierar från år till år. Under fredagen disputerade Ulrike Baum med en avhandling i folkhälsovetenskap vid Åbo universitet. Baum har forskat i hur man kan korsköra vårdregister och befolkningsdata för att få veta vilken effekt influensavacciner har. Det här är en utvärdering som görs kontinuerligt i Finland inför den stora vaccinbeställningen varje säsong.

– Det här är något vi gör för att se hur vaccinets skyddseffekt utvecklas. Hos barn hålls den god, men hos äldre personer minskar den ofta mot slutet av säsongen, kommenterar överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd.

Baum har förfinat den metod institutet använder för att rensa den på mätningsfel och andra faktorer som ger felsvar.

Vaccineffekten varierar från år till år, men Baums avhandling visar att influensavaccineringen mot säsongsinfluensa under de senaste åren har minskat barns risk att insjukna med 90 procent. För äldre personer har risken minskat med 50 procent.