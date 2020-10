Sasha Baron Cohen: Jag fruktade för mitt liv under filminspelning

Sacha Baron Cohen var nära att bli lynchad under inspelningen av den kommande filmen "Borat subsequent moviefilm".I en artikel i Time skriver den brittiske skådespelaren om hur han kom undan med livhanken i behåll efter att ha spelat in en särskilt provokativ scen.

Den kazakiske reportern Borat Sagdijev, en av komikern och skådespelaren Sacha Baron Cohens mest älskade skapelser, sparkar än en gång vilt åt alla håll mot intet ont anande offer i den kommande filmen "Borat subsequent moviefilm: Delivery of prodigious bribe to american regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan".

Det hade inte varit orimligt att anta att Cohen aldrig mer skulle ikläda sig rollen som den taktlöse och burduse mustaschprydde reportern, då den första filmen som hade premiär 2006 blev en sådan succé.

Men tillräckligt lång tid har förflutit sedan "Borat: Cultural learnings of America for make benefit glorious nation of Kazakhstan" blev en del av zeitgeisten, och filmskaparna kom även på det snillrika draget att låta Sagdijev – som i sig är en förklädnad – ytterligare maskera sig för att undgå igenkänning. Och det var under inspelningen av en sådan sekvens, i vilken Cohen – utklädd till Borat, i sin tur utklädd till en rundlagd och skäggig countrysångare – skulle uppträda inför publik under en protestaktion arrangerad av vapenivrare i Washington.

I videoklipp som läckte ut på nätet tidigare i år hörs Cohens alias sjunga om hur bland annat den förre presidenten Barack Obama "borde injiceras med Wuhan-influensan" och hur Hillary Clinton, som ställde upp i valet mot Donald Trump 2016, "borde låsas in" inför en klappande publik.

"När arrangörerna till slut stormade scenen rusade jag till en flyktbil som stod parkerad i närheten. En ilsken mobb försökte blockera vår flyktväg och började banka med nävarna på fordonet. Under min utklädnad bar jag skottsäker väst, men den kändes otillräcklig då jag såg att några av människorna omkring oss bar på semiautomatiska vapen", skriver Sacha Baron Cohen.

"När någon slet upp dörren för att dra ut mig ur bilen använde jag mig av hela min kroppsvikt för att återigen dra igen dörren tills bilen lyckats krångla sig fri".

Texten är skriven i syfte att belysa vad Cohen anser är ett utstuderat försök av det republikanska partiet i USA att underminera de demokratiska grundvalarna i det amerikanska samhället inför det stundande presidentvalet.

"Jag hade turen att ta mig därifrån i ett stycke. De kommande veckorna kommer att avgöra om även USA åtnjuter samma tur", skriver han.